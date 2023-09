Qualifs - Verstappen irrésistible à Suzuka

Q1 - Sargeant dans le mur, Stroll éliminé

Après avoir dominé les trois séances d'essais libres du Grand Prix du Japon, Max Verstappen a continué sur cette lancée avec d'emblée le premier tour du week-end en moins de 90 secondes, pour un chrono de 1'29"878, devançant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Treize pilotes seulement avaient un temps au compteur à la mi-séance, lorsque Logan Sargeant a perdu le contrôle de sa Williams à la sortie du dernier virage et l'a détruite. Les Ferrari notamment devaient encore réaliser un tour lancé sans être interrompues. Dès la séance relancée, c'était chose faite avec Charles Leclerc troisième et Carlos Sainz cinquième.

À trois minutes du drapeau à damier, les cinq éliminés provisoires étaient aussi les cinq pilotes sans le moindre chrono à leur actif : Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Logan Sargeant, Alexander Albon et Pierre Gasly. Lance Stroll, 15e et concurrent le plus lent, avait du souci à se faire.

En effet, le pilote Aston Martin a finalement été éliminé avec le 17e chrono, aux côtés des Alfa Romeo et de la Haas de Nico Hülkenberg. Zhou Guanyu s'est notamment plaint du trafic, ayant mis deux roues dans l'herbe à la sortie des Degner. Aux avant-postes, Liam Lawson a signé un quatrième chrono très encourageant.

À noter que Leclerc, Zhou et Bottas font l'objet d'une enquête des commissaires pour ne pas avoir respecté le temps au tour maximal lors d'un tour lent.

Éliminés en Q1 : Bottas, Stroll, Hülkenberg, Zhou, Sargeant

Q2 - Lawson et Alpine à un souffle de la Q3

La première tentative de Verstappen en Q2 a, contre toute attente, été plus lente que sa référence de Q1 : 1'29"964. C'était néanmoins suffisant pour devancer la concurrence dans ce premier run, avec un dixième et demi d'avance sur Piastri, trois sur Norris, quatre sur Sergio Pérez.

Hors du top 10, l'Aston Martin de Fernando Alonso était en difficulté avec six centièmes de retard sur la dixième place occupée par Lawson. Suivaient Esteban Ocon, Gasly (qui sentait quelque chose dans le cockpit entre ses pieds), Albon et Kevin Magnussen.

Albon s'est hissé au septième rang à un peu moins de quatre minutes du drapeau à damier, reléguant Lawson dans la zone rouge et mettant les Mercedes en difficulté aux neuvième et dixième rangs. Le rookie néo-zélandais n'a pas démérité avec le 11e chrono à 43 millièmes d'Alonso, suivi par Gasly, Albon, Ocon et Magnussen.

Verstappen étant resté au stand en fin de séance, c'est Leclerc qui a signé le meilleur temps en 1'29"940, Pérez ayant pris la troisième place à un millième de son chef de file. Yuki Tsunoda a impressionné avec le septième chrono.

Éliminés en Q2 : Lawson, Gasly, Albon, Ocon, Magnussen

Q3 - Verstappen invincible

Verstappen a frappé un grand coup dans son premier run de Q3 en allant près d'une seconde plus vite que lors de la phase précédente : 1'29"012 ! Le pilote Red Bull comptait près d'une demi-seconde d'avance sur les McLaren de Piastri et Norris. Pérez, Hamilton et Tsunoda étaient largement distancés, mais en pneus usés.

Entre les deux runs de ceux-ci, ce sont Russell et Alonso qui se sont élancés avec des gommes neuves, toutefois sans succès, puisqu'ils comptaient 1"2 et 1"5 de retard sur Verstappen respectivement. Pour couronner le tout, le Néerlandais a enfoncé le clou en 1'28"877 pour signer la pole position avec plus d'une demi-seconde d'avance sur Piastri et Norris. Leclerc s'est qualifié quatrième devant un décevant Pérez. Le top 10 était complété par Sainz, Hamilton, Russell, Tsunoda et Alonso.

