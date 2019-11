Qualifs - Verstappen surprend Ferrari, crash pour Bottas

La séance démarre sur une piste à 36°C et avec 19°C dans l'air. Après une séance sans roulage, Renault va pouvoir disputer les qualifications et, malgré sa maladie, Pierre Gasly va également défendre ses chances.

Q1 - Pas de miracle pour Haas

Les Williams sont les premières en piste et Russell prend provisoirement la tête du classement. Grosjean, sur son premier tour lancé, part en tête-à-queue au freinage du premier virage, la Haas finissant sa course dans l'herbe avant de repartir, avec les pneus copieusement abîmés. Kvyat, Norris puis Räikkönen prennent la tête avant que Vettel ne signe 1'16"8. Albon fait cependant mieux en 1'16"1 et Verstappen tombe sous les 1'16 en 1'15"9. Leclerc et Hamilton sont à quatre dixièmes, Vettel à sept et Bottas à 1,1 seconde. La piste est encore très verte et glissante, notamment dans les esses, et du côté de la Scuderia il y aura sans doute mieux à aller chercher en performance.

La dernière salve est l'occasion pour les pilotes en dehors du top 6 de tenter le passer en Q2. Dans la zone rouge, à l'abord du dernier tour lancé, on retrouvait les Williams, les Haas et Stroll et cela ne changera pas. Tous les pilotes éliminés sont à plus de deux secondes du temps de référence de Verstappen. Il est à noter qu'une enquête est lancée par les commissaires suite à un incident dans les stands entre Kvyat et Ricciardo.

Éliminés en Q1 : Stroll, Magnussen, Grosjean, Russell et Kubica.

Q2 - Les mediums avant les tendres

La plupart des pilotes démarrent la séance... en mediums (jaunes), les écuries ne souhaitant pas vraiment s’embarrasser des tendres, dont la tenue est très limitée sur le tracé de Mexico. Kvyat signe le premier temps provisoire mais Hamilton réalise ensuite 1'16"4 avant d'être dépassé par les deux Ferrari, Vettel en 1'15"9 et Leclerc en 1'16"2, et par Verstappen en 1'16'1. Bottas passe également devant son équipier au terme de son second tour lancé après avoir manqué le premier dans le stadium. Albon complète le top 6 provisoire, à six dixièmes de la Ferrari #5.

Les Renault, Norris, les Alfa Romeo et Pérez prennent le contre-pied du reste de la grille en signant leur premier temps en tendres (rouges). À ce petit jeu, Pérez, Hülkenberg, Norris et Ricciardo occupent les dernières positions du top 10, au terme de la première salve.

Au moment de reprendre la piste pour la dernière tentative, tous les pilotes sont en tendres sauf les Mercedes. Les deux Flèches d'Argent prennent les commandes de la séance, en 1'15"7 pour le Britannique, 0"131 devant son équipier. Derrière, les McLaren confortent aisément leur top 10 alors que les Toro Rosso y prennent les deux dernières places. Bonne opération pour Pérez qui, en étant le premier éliminé de cette Q2, sera le premier pilote à avoir le choix des gommes sur la grille. Les Renault et les Alfa Romeo l'accompagnent dans la zone rouge. Ricciardo est passablement énervé et lâche un grand cri dans son casque après la pesée.

Éliminés en Q2 : Pérez, Hülkenberg, Ricciardo, Räikkönen et Giovinazzi.

Q3 - Verstappen sort du diable Vauvert

La première salve voit Verstappen signer la meilleure marque en 1'14"910, devançant Leclerc (+0"114), Vettel (+0"260), Hamilton (+0"380), Albon (+0"426) et Bottas (+0"428). Le Finlandais s'est notamment manqué à l'entrée de la section des Esses avec un léger survirage. Derrière le top 6, Sainz est à 1,8 seconde, Kvyat à 1,9 sec, Gasly à 2,2 sec et Norris à 2,5 sec.

Dans la dernière salve, Bottas s'accidente à la sortie du dernier virage, alors que Albon et Leclerc n'avaient pas amélioré leur temps. Le Finlandais a perdu sa Mercedes à la réaccélération et a percuté le mur extérieur en béton, le longeant avant de finir sa course contre une rangée de Tecpro. Le Finlandais sort lui-même de sa W10 copieusement abîmée et cela signe la fin de la séance en raison des drapeaux jaunes, puisque Hamilton, Vettel et Verstappen sont obligés de ralentir. Le Néerlandais parvient néanmoins à améliorer son temps et à confirmer sa pole ; à voir si cela s'est fait en toute sécurité et avec un ralentissement suffisant.



Jusqu'à preuve du contraire, c'est donc la seconde pole de sa carrière après le GP de Hongrie.

