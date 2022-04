Il y aura bien 4 zones DRS au GP d'Australie

Charger le lecteur audio

Il y a quelques jours, le site internet de la Formule 1 laissait apparaitre que la discipline avait augmenté le nombre de zones consacrées à l'utilisation du DRS de trois à quatre sur le circuit de l'Albert Park, dans le cadre du retour de la discipline en Australie, trois ans après le dernier Grand Prix couru. La confirmation officielle est arrivée cette nuit avec la publication par la FIA de la carte du circuit, qui indique bien les quatre zones qui seront utilisées lors de l'épreuve qui débutera ce vendredi.

C'est une première pour la F1 puisqu'aucun tracé n'avait jusqu'ici dépassé le chiffre de trois zones DRS. Pour rappel, il s'agit d'une portion de la piste, la plupart du temps dans une pleine charge, où les pilotes peuvent actionner leur aileron arrière mobile afin de diminuer leur traînée et gagner de la vitesse de pointe. Lors des essais libres et des qualifications, l'activation du DRS dans ces zones est possible sans aucune restriction, alors qu'en course l'ouverture n'est possible qu'après deux tours suivant le départ ou une relance et si le pilote se trouve à moins d'une seconde d'un autre au moment de la ligne de détection qui conditionne la ou les zones.

En 2019, lors du dernier GP d'Australie, trois zones DRS étaient donc en place : dans la ligne droite de départ/arrivée, entre les virages 2 et 3 et entre les virages 12 et 13. Des changements importants ont été faits sur le circuit pour l'édition 2022, avec notamment en point d'orgue la disparition de la chicane formée par les anciens virages 9 et 10, qui ouvre maintenant la voie à une pleine charge allant du virage 8 à l'ancien enchaînement des virages 11-12, devenus 9-10 dans cette nouvelle version.

La quatrième zone DRS se trouve justement dans cette longue accélération, avec un déclenchement possible peu après le virage 8 et ce jusqu'au freinage pour le virage 9. La ligne de détection pour cette zone, ainsi que pour celle qui se trouve entre les virages 10 et 11, se situera à la sortie du virage 6.

La seconde ligne de détection se trouvera désormais peu avant la zone de freinage pour le virage 13, et elle servira pour les zones DRS de la ligne droite de départ/arrivée ainsi que pour celle entre les virages 2 et 3.

Il est à noter qu'en raison des nombreuses modifications de la piste, qui comprennent également l'élargissement/le reprofilage d'un certain nombre de virages afin de faciliter les luttes en piste, la longueur du circuit a été légèrement diminuée, passant de 5,303 à 5,278 km. La course fera tout de même 58 tours.