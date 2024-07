Quelles options pour Pérez s'il était écarté de chez Red Bull ?

Selon les rumeurs, l'avenir de Sergio Pérez chez Red Bull dépend de ses performances lors des deux courses restantes avant la trêve : les Grands Prix de Hongrie, qui a débuté ce vendredi, et de Belgique.

Si Pérez est performant et met fin à sa maigre série de 15 points sur les six derniers GP, il évitera à la direction de Red Bull un casse-tête considérable. Il s'agit là de l'option préférée de l'équipe, car elle permet au pilote mexicain d'aborder la pause estivale avec un état d'esprit positif et évite à l'écurie d'avoir à intégrer un nouveau pilote.

Mais, si sa mauvaise forme persiste, Red Bull devra faire un choix, et pourrait être contraint de prendre la difficile décision de se débarrasser de ses services et de faire appel à quelqu'un d'autre. Pour 2024, cela signifie probablement promouvoir l'un des pilotes VCARB ou donner sa chance à Liam Lawson, maintenant qu'il a fait l'expérience de la RB20 lors d'un test.

Pour 2025, il sera plus facile de trouver un remplaçant, car des pilotes de haut niveau sont toujours disponibles sur le marché. Si Pérez devait être licencié, Carlos Sainz figure en tête de liste des remplaçants possibles, mais les services de l'Espagnol ne pourront pas être sollicités avant 2025.

Si nous avons déjà été amenés à énumérer les options dont dispose Red Bull pour cette année et l'année prochaine, les implications pour Pérez lui-même n'ont pas été évoquées.

En fin de compte, Pérez devrait toujours avoir un avenir en F1. Bien que sa cote ait été entamée par une année difficile chez Red Bull, il a suffisamment de crédit en banque pour obtenir un volant ailleurs s'il souhaite rester dans le championnat. Avant lui, Pierre Gasly et Alex Albon ont connu des périodes tout aussi tourmentées chez Red Bull, mais ont tout de même trouvé une place en dehors de l'écurie du fabricant de boissons énergisantes.

Pérez peut également s'appuyer sur ses états de service, et sa carrière avant Red Bull. N'oublions pas ses passages remarqués chez Sauber et Force India/Racing Point, où l'on pouvait compter sur lui pour profiter de conditions et de situations atypiques et monter occasionnellement sur le podium face à de meilleures monoplaces sur la grille.

À l'époque, il avait la réputation d'être un pilote qui prend particulièrement soin de ses pneus, un atout qui s'est plutôt estompé face à Max Verstappen en haut de la grille. Quoi qu'il en soit, c'est bien une qualité dont il fait encore preuve dans une certaine mesure, et qui constituerait véritablement un avantage pour les équipes susceptibles de tenter des stratégies plus folles pour entrer dans les points.

Sur une course, la comparaison avec Max Verstappen sera toujours à la défaveur de Pérez. Le Néerlandais est aujourd'hui le meilleur pilote sur la grille et, lorsqu'il est en tête, il se fixe un objectif de rythme, et sait exactement comment faire évoluer les pneus en conséquence. Pérez n'a pas cet atout particulier en matière de gestion des pneus : ses compétences résident essentiellement dans le fait de conserver au maximum ses gommes tout en attaquant lors des batailles de milieu de peloton. Le Grand Prix du Canada 2012 en est un exemple : à Montréal, le Mexicain avait alors fait durer au maximum un composé plus dur pour n'effectuer qu'un seul arrêt, et a ainsi été récompensé par une troisième place.

Les pneus Pirelli sont moins capricieux qu'ils ne l'étaient au début des années 2010, mais leurs caractéristiques confèrent tout de même aux équipes de milieu de tableau une certaine latitude au niveau de la stratégie. S'il faut effectuer un long relais pour venir à bout d'un milieu de peloton encombré, Pérez s'en chargera. Sa première victoire à Sakhir en 2020 s'est produite dans ce contexte. Au volant de sa Racing Point, il s'était d'abord extirpé du bac à gravier où il avait échoué après un contact avec Charles Leclerc dans le premier virage, avant de se frayer un chemin parmi ses rivaux et de grimper méthodiquement dans la hiérarchie, en effectuant un seul arrêt supplémentaire après celui qu'il avait été contraint d'observer à la fin du premier tour.

Sergio Pérez avait signé une victoire mémorable à Sakhir sur sa Racing Point en 2020. Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Le retour d'information technique et les connaissances acquises chez Red Bull peuvent également être considérés par les équipes du milieu de peloton comme une opportunité de prendre l'avantage sur leurs rivaux immédiats. Il ne reste peut-être qu'une année à la réglementation actuelle, mais Pérez peut néanmoins indiquer les domaines dans lesquels une équipe en bas de l'échelle peut avoir des lacunes par rapport à une équipe en haut de l'échelle.

En ce qui concerne les performances, la pression réduite dans un environnement de milieu de peloton lui enlèverait du poids sur les épaules, et Pérez pourrait se rendre compte qu'il est capable de produire des courses plus régulières sans la surveillance accrue dont il fait l'objet. Il aura moins d'occasions de gagner des courses mais, pour être franc, ces occasions ne se présentent pas vraiment en ce moment.

Mais, si Red Bull décide de ne pas le garder, Pérez devra rapidement trouver une nouvelle équipe s'il veut rester en F1, car les options s'amenuisent rapidement.

Alpine, Williams et Sauber semblent être les options les plus appropriées pour lui. Esteban Ocon se rapproche du baquet vacant chez Haas et, bien que Pérez puisse être placé par Red Bull chez VCARB aux côtés de Yuki Tsunoda pour satisfaire ses sponsors mexicains, on peut supposer que le natif de Guadalajara n'apprécierait pas de se voir en contrepartie écarté de chez Red Bull au profit de Liam Lawson ou de pilotes junior comme Isack Hadjar.

Sergio Pérez a souvent fait merveille dans des conditions difficiles. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Alpine est à la recherche d'un pilote de renom pour rejoindre Pierre Gasly, et a également jeté son dévolu sur Carlos Sainz alors que l'équipe d'Enstone étudie les options pour remplacer Ocon la saison prochaine. Williams a Valtteri Bottas dans son viseur si elle ne peut pas faire venir Sainz, mais Pérez pourrait être une option tout aussi valable - et une venue qui crédibiliserait le projet de renouveau entrepris par James Vowles pour l'écurie britannique. Il s'agirait en tout cas d'une coïncidence notable que Pérez se retrouve associé, dans une autre équipe, à un autre ex-pilote de chez Red Bull.

Un retour chez Sauber pourrait également être envisagé. L'équipe semblait avoir jeté son dévolu sur Sainz et, maintenant que la venue de l'Espagnol dans le projet Audi paraît de plus en plus improbable, il est difficile de savoir quelle direction va prendre l'écurie suisse, bientôt sous le contrôle de la marque d'Ingolstadt. Pérez serait une option intéressante, avec un pedigree que les chefs d'Audi pourraient considérer favorablement. Nico Hülkenberg et lui présenteraient un partenariat éprouvé, et le duo a bien fonctionné chez Force India entre 2014 et 2016.

Bien sûr, Pérez pourrait vouloir regarder ailleurs - mais s'il souhaite rester en F1, il y a beaucoup d'options à considérer si son contrat avec Red Bull commençait à être en péril...