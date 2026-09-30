"Quelque chose de grave risque d'arriver", prévient Pérez à propos de F1 2026 "trop dangereuses"

Sergio Pérez affirme craindre que "quelque chose de grave" ne se produise en raison de la différence de vitesse entre les monoplaces équipées des nouveaux moteurs de Formule 1.

Ce sujet a fait grand bruit au début de la saison 2026, notamment après la violente sortie de piste d'Oliver Bearman lors du Grand Prix du Japon. Le pilote Haas a perdu le contrôle de sa voiture après avoir effectué une manœuvre d'évitement lorsqu'il a tenté de dépasser Franco Colapinto, plus lent, pendant la course.

Cet incident a confirmé les craintes concernant les nouveaux groupes motopropulseurs de F1, dont 47% de la puissance provient de l'énergie électrique, ce qui crée un écart considérable entre les monoplaces en fonction de leur gestion de cette énergie.

La FIA est intervenue pendant la trêve d'avril pour atténuer le problème, en apportant des modifications aux règles relatives aux moteurs afin de réduire le recours aux tactiques de "lift-and-coast", mais Perez a révélé avoir vécu une sacrée frayeur à Bakou.

"Plus que tout, c'est une course qui nous oblige à revoir en profondeur la gestion de l'énergie et les différences entre les moteurs", a déclaré le pilote Cadillac après le Grand Prix d'Azerbaïdjan.

"J'ai failli avoir un violent accrochage avec [Liam] Lawson alors que je me défendais contre lui, car la différence de déploiement et de puissance entre les moteurs est trop dangereuse. Et je crains que quelque chose de grave ne se produise bientôt si nous n'apportons pas quelques modifications au règlement."

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

D'autres ajustements prévus pour 2027, notamment la baisse de la part de puissance électrique de 47% à 42%, devraient permettre d'améliorer la situation.

"J'espère qu'ils parviendront à réduire cet écart", a ajouté Pérez, "car pour l'instant, on a l'impression que Mercedes et Red Bull disposent d'un moteur très puissant, et qu'ils peuvent se retrouver dans des situations où le déploiement est très médiocre et très différent du nôtre. La différence de vitesse est trop dangereuse."

En attendant, le Mexicain se concentre sur le prochain Grand Prix de Bahreïn, qui se déroulera en Malaisie, sans grand enthousiasme.

Lorsqu'on lui a fait remarquer que les virages rapides de Sepang risquaient d'être "gâchés" par les monoplaces de F1 de 2026, Perez a répondu : "Mieux vaut ne pas en parler."