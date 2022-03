Qui pilote quand aux essais de Bahreïn ?

Charger le lecteur audio

Après un premier galop d'essais il y a deux semaines à Barcelone, les dix écuries de Formule 1 ont une deuxième et dernière occasion de peaufiner leurs préparatifs. Cette fois-ci, les nouvelles monoplaces 2022 seront en piste à Bahreïn, théâtre également du premier Grand Prix de la saison, dans des conditions qui s'annoncent davantage représentatives.

Afin de vous accompagner tout au long de ces trois journées, Motorsport.com assurera sa couverture habituelle avec un live texte intégral de 8 heures à 17 heures. Nous proposerons également des réactions, des articles techniques, des analyses ainsi que de nombreuses photos.

En attendant, voici les pilotes qui sont attendus pour chaque journée, sous réserve de modification du programme par les écuries ou de changements liés aux circonstances, incidents ou autres imprévus.

Les pilotes en piste pour les essais de Bahreïn

Quand deux pilotes sont indiqués dans une même case, le premier doit rouler en matinée et le second dans l'après-midi. Ce tableau sera complété ou modifié au fur et à mesure des informations qui nous parviendront.

Jeudi 10 mars Vendredi 11 mars Samedi 11 mars Mercedes Lewis Hamilton George Russell George Russell Lewis Hamilton NC Red Bull

Sergio Pérez Max Verstappen Sergio Pérez Max Verstappen Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Charles Leclerc Carlos Sainz NC McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo ? Lando Norris ? NC Alpine Esteban Ocon Fernando Alonso Esteban Ocon NC AlphaTauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Pierre Gasly Yuki Tsunoda Aston Martin

Sebastian Vettel Lance Stroll Sebastian Vettel Lance Stroll Lance Stroll Sebastian Vettel Williams Alex Albon Nicholas Latifi Nicholas Latifi Alex Albon Alfa Romeo Guanyu Zhou Valtteri Bottas Valtteri Bottas Guanyu Zhou Guanyu Zhou Valtteri Bottas Haas

Pietro Fittipaldi Mick Schumacher Kevin Magnussen NC