Racing Bulls détrône Alpine et s'installe en leader du milieu de grille

Si la hiérarchie aux avant-postes de la Formule 1 n'a pas évolué à l'approche de la trêve estivale, la bataille au milieu de grille a en revanche connu plusieurs bouleversements.

En début d'année, Alpine s'était largement imposée comme la référence du midfield, avec Haas parmi ses principaux poursuivants. Mais après le Grand Prix de Hongrie, le constat est bien différent.

Les deux équipes ont nettement reculé dans la hiérarchie, notamment en raison d'un développement moins efficace que celui de leurs rivales. Haas a vécu un week-end particulièrement difficile sur le Hungaroring, au point qu'Esteban Ocon a appelé son équipe à introduire rapidement de nouvelles évolutions.

Même constat chez Alpine, pour qui la manche hongroise a sonné comme un rappel à l'ordre. Franco Colapinto a notamment reconnu la supériorité des Aston Martin évoluées dans certains secteurs, en particulier dans les virages.

Conséquence de ces difficultés récentes : Alpine, qui occupait encore la cinquième place du championnat constructeurs, s'est fait dépasser par Racing Bulls juste avant la pause estivale, perdant ainsi son statut de référence du milieu de grille.

Liam Lawson (Racing Bulls) Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

L'équipe sœur de Red Bull a réalisé une fin de première partie de saison remarquable, avec six doubles arrivées dans le top 10 en sept courses. La seule exception remonte au Grand Prix de Belgique, où l'une des deux VCARB02, celle d'Arvid Lindblad, a tout de même inscrit des points tandis que Liam Lawson terminait 12e.

C'est donc dans la continuité d'une impressionnante régularité que les Racing Bulls ont franchi la ligne d'arrivée en huitième et dixième positions en Hongrie, séparées par l'Audi de Nico Hülkenberg.

L'équipe allemande a elle aussi effectué un retour en force ces dernières semaines, au point de battre Alpine en Hongrie et de se mêler à la lutte pour les points avec les deux monoplaces de Faenza.

Le principal handicap d'Audi reste toutefois son unité de puissance. L'équipe développe également son propre moteur, après avoir rejoint le championnat cette saison en remplacement de Sauber. Sur le Hungaroring, où la gestion énergétique ne constituait pas un obstacle majeur, les qualités du châssis allemand ont donc pu pleinement s'exprimer.

"C'était certainement l'un des circuits où nous pensions qu'ils [Audi] seraient les plus forts", déclarait Liam Lawson dimanche dernier, interrogé sur le résultat de son équipe. "Donc réussir à être devant eux ici est très positif."

La lutte entre Liam Lawson et Arvid Lindblad en fin de course a fait des étincelles. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Évidemment, avant la deuxième moitié de saison, cela nous permet aussi de passer devant Alpine, ce que nous voulions faire avant la pause, et maintenant il faut essayer de maintenir cette position jusqu'à la fin de l'année."

Racing Bulls confirme avec une stratégie gagnante

Lawson a terminé huitième du Grand Prix après s'être élancé 11e, notamment grâce à une stratégie parfaitement exécutée par son équipe et à un excellent dernier relais.

Alors qu'il devait initialement effectuer un seul arrêt, comme son coéquipier Arvid Lindblad, le Néo-Zélandais est finalement repassé par les stands au 42e tour pour chausser des pneus tendres, une décision inspirée notamment par la stratégie de Max Verstappen.

Ce choix lui a permis de revenir dans les échappements de Lindblad et de Gabriel Bortoleto dans les derniers tours, avant de prendre l'avantage sur les deux pilotes.

"Nous n'avions pas prévu de faire deux arrêts, donc c'était une surprise", expliquait-il. "J'avais bien géré la première partie de mon relais en pneus durs et je pouvais sentir qu'il se passait quelque chose derrière, simplement grâce aux communications avec Alex [Alexandre Iliopoulos, son ingénieur de course, ndlr].

"Il me parlait des Audi, mais sans trop en dire, puis d'un coup il m'a demandé de rentrer au stand. Donc oui, c'était un long relais en pneus tendres à la fin, mais c'était un excellent choix de la part de l'équipe et la voiture a été vraiment, vraiment performante aujourd'hui."