Racing Point fait appel de la décision sur la RP20

Au centre de la polémique depuis le mois de février et la première sortie publique de sa RP20 lors des essais hivernaux, Racing Point a été reconnu coupable d'une infraction à la réglementation sportive 2020, ses écopes de freins arrière ayant été jugées trop proches de celles de la Mercedes W10 de 2019. Une situation qui contrevient à la règle imposant aux écuries de concevoir elles-mêmes un certain nombre de pièces liées à la performance et à l'aérodynamique.

La sanction infligée pour cette infraction, qui est suspendue le temps de l'appel, a été un retrait de 15 points au classement constructeurs et 400'000 euros d'amende, censée compenser les gains en matière de développement dont l'équipe a bénéficié en économisant du temps sur la conception de ses écopes de freins.

D'aucuns l'ont jugée trop faible et n'ont pas non plus compris que Racing Point ait été autorisé à conserver ces pièces, même si elles sont conformes au Règlement Technique, moyennant une réprimande à chaque GP. Ferrari et Renault ont d'ailleurs décidé de faire appel de la décision.

L'écurie de Silverstone a décidé d'interjeter appel aussi. Bien entendu, il s'agira pour elle d'essayer de convaincre la Cour d'Appel Internationale de la FIA que le jugement des commissaires est trop sévère et que le règlement n'a pas été enfreint sur les écopes de freins. Lawrence Stroll, son actionnaire principal, était sorti de son habituelle réserve ce dimanche, s'en prenant aux écuries qui avaient indiqué envisager l'appel.

"Au-delà du fait évident que Racing Point a respecté le Règlement Technique, je suis consterné par la façon dont Renault, McLaren, Ferrari et Williams ont saisi cette occasion pour faire appel, et ce faisant, ont tenté de nuire à nos performances. Ils traînent notre nom dans la boue et je ne resterai pas sans rien faire et je n'accepterai pas cela. J'ai l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour prouver notre innocence."

Ces quatre écuries avaient en effet notifié leur intention de faire appel dans les 24 heures qui ont suivi la décision rendue par les commissaires, mais McLaren et Williams ont décidé d'y renoncer en début de semaine, estimant que les commissaires et la FIA avaient suffisamment répondu à leurs préoccupations.

