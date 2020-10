Racing Point veut aider Vettel à retrouver la niaque

Il n'est pas rare de constater une baisse des performances d'un pilote alors qu'approche son divorce avec son écurie actuelle. C'est ce qui semble arriver à Sebastian Vettel, qui va quitter Ferrari à la fin de la saison. Son jeune coéquipier Charles Leclerc vient de lui infliger un 7-0 en qualifications depuis Silverstone et a marqué 57 points face aux 17 de son aîné sur les dix Grands Prix disputés cette saison, un bilan qui représente bien le rapport de force entre les deux hommes. Lors de la dernière course en date, à Sotchi, Vettel a même franchi la ligne d'arrivée près d'une minute après la première Ferrari.

Lire aussi : Sur le départ, Vettel ne regrette pas ses années Ferrari

La Scuderia ayant préféré le remplacer par Carlos Sainz en 2021, l'Allemand va désormais se tourner vers l'écurie Racing Point, qui sera alors rebaptisée Aston Martin et qui compte bien libérer le potentiel du pilote couronné avec Red Bull de 2010 à 2013.

"Je pense qu'il va apporter une dynamique complètement nouvelle à toute l'équipe", déclare Andrew Green, directeur technique Racing Point. "Cela montre l'ambition de Lawrence [Stroll, copropriétaire du team], où il veut emmener l'écurie et ce qu'il veut faire avec. Je pense que c'est un signe très fort. C'est un multiple Champion du monde, il va apporter une méthodologie de travail que nous n'avons pas vue auparavant. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons quelqu'un qui a vécu et réussi ça, qui peut nous montrer ce que cela requiert. Que faut-il faire pour commencer à gagner des courses ? Que faut-il faire pour gagner un championnat ? Et il va apporter ça." Vettel sera le premier Champion du monde à courir pour la structure de Silverstone depuis Damon Hill chez Jordan en 1999.

"Réciproquement, je pense que nous pouvons aussi aider Seb. Je crois qu'il n'est pas dans une très bonne situation mentale actuellement. Je crois qu'il a un peu perdu la niaque. Et je pense que nous sommes la meilleure écurie pour faire rebondir des pilotes et leur faire retrouver un environnement idéal. Je pense que nous pouvons vraiment l'aider."

Lorsqu'il lui est demandé si Vettel s'épanouira au sein d'une plus petite écurie, Green répond : "Je pense que ce sera le cas. C'est notre identité. Les pilotes sont au cœur de l'écurie. Nous prenons beaucoup de temps pour comprendre nos pilotes et travailler avec eux, et nous formons une relation et un lien très étroits avec nos pilotes. Cela contribue à leur développement personnel et les aide à se sentir à l'aise et en sécurité, sans s'inquiéter qu'il puisse se passer quelque chose dans leur dos. Nous enlevons tout ce qui est politique, et cela leur permet de se concentrer sur le fait de piloter la voiture aussi vite que possible. Je pense que nous pouvons permettre à Seb de retrouver ça."

L'écurie Racing Point sous ses diverses identités connaît en tout cas la meilleure saison de son Histoire au XXIe siècle, puisqu'elle a déjà marqué 119 points en dix Grands Prix (sans prendre en compte les quinze points déduits au championnat des constructeurs pour des écopes de frein identiques à celles de la Mercedes 2019).

Propos recueillis par Adam Cooper

Voir aussi :