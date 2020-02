Racing Point explique la perte de son sponsor-titre

Que le logo de SportPesa n'apparaisse pas sur la Racing Point RP20 est une surprise, car la marque de paris sportifs avait noué un accord pluriannuel avec la structure de Silverstone à partir de 2019. Le nouveau sponsor-titre de Racing Point est son partenaire de longue date BWT, dont le rose orne ses bolides pour une quatrième saison consécutive.

"SportPesa a eu des difficultés dans son propre marché et mais veut rester impliqué, peut-être à un niveau différent, pas en tant que sponsor-titre", explique Otmar Szafnauer à Motorsport.com. Marque basée à Liverpool, SportPesa vient notamment de voir son contrat de sponsoring avec l'équipe de football d'Everton rompu prématurément par cette dernière, avec un accord à l'amiable entre les deux parties.

"Nous continuons de discuter avec eux, ce sont des amis de notre équipe. Nous espérons pouvoir continuer de les inclure parmi nos sponsors et partenaires. Mais BWT est un excellent nouveau sponsor-titre, et la voiture est magnifique avec un peu plus de rose et ces trois grosses lettres, BWT, sur l'aileron arrière."

En 2021, Racing Point changera à nouveau de nom pour devenir Aston Martin, suite au rachat partiel du constructeur britannique par le consortium propriétaire de l'écurie Racing Point, à la tête duquel on retrouve Lawrence Stroll.

Cependant, d'après Szafnauer, ce n'est pas un obstacle à la présence de BWT en tant que sponsor-titre. "L'an prochain, notre châssis s'appellera Aston Martin et nous deviendrons une écurie d'usine. Mais comme toutes les écuries d'usine avec un nom de châssis, il y aura de la place pour un sponsor titre. Ce n'est pas différent de Ferrari ou de Mercedes – vous savez qu'ils ont Petronas – donc cela fonctionne bien avec BWT", commente l'Américain, selon qui il est toutefois "un peu trop tôt" pour juger si l'Aston Martin pourrait être rose l'an prochain.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas