Formule 1 GP de Mexico

Rafa Camara fera ses débuts en F1 au GP du Brésil, Esteban Ocon écarté par Haas

Rafa Camara fera ses débuts en Formule 1 avec Haas au Brésil, tandis qu'Esteban Ocon ne disputera plus aucune course d'ici la fin de la saison 2026.

Filip Cleeren

Publié: 3 nov. 2026, 20:55

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Haas a choisi de ne plus faire courir Esteban Ocon et donnera à Rafa Câmara l'opportunité de découvrir la F1 dès ce week-end, devant son public. Alors que les relations entre Ocon et l'équipe s'étaient de plus en plus tendues, une vive altercation au Mexique a constitué la goutte d'eau qui a poussé le directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, à mettre le Français sur la touche.

Le jeune pilote de la Ferrari Driver Academy, Camara, déjà recruté par Haas pour remplacer Ocon en 2027, prendra le volant de la VF-26 à Interlagos.

"Nous avons désormais informé Esteban Ocon qu'il ne retrouverait pas son baquet au sein du TGR Haas F1 Team cette saison", a expliqué Komatsu.

"De telles décisions ne sont jamais prises à la légère, comme cela a été le cas à Mexico - mais, aujourd'hui comme alors, nous estimons qu'elles sont dans le meilleur intérêt de l'équipe pour la suite. Les échanges qui ont finalement eu lieu entre l'équipe et Esteban restent une affaire interne, et nous continuerons à respecter la confidentialité des discussions à huis clos."

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