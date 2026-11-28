Formule 1 GP du Qatar
Câmara écope de trois places de pénalité sur la grille pour avoir gêné Bortoleto en qualifications
Les deux pilotes brésiliens de Formule 1 se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment lors des qualifications du Grand Prix du Qatar.
Filip Cleeren
Publié: 28 nov. 2026, 20:47
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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images
Le rookie de Haas, Rafael Câmara, a écopé de trois places de pénalité sur la grille pour avoir gêné son compatriote Gabriel Bortoleto lors des qualifications du Grand Prix du Qatar de Formule 1.
À l'approche du dernier virage du circuit de Lusail, lors de sa première tentative en Q2, Bortoleto, au volant de son Audi, a soudainement retrouvé devant lui le pilote Haas Câmara, qui avait déjà bouclé son tour et rentrait lentement aux stands.
Bortoleto a dû lever le pied et s'est exclamé à la radio : "Mais qu'est-ce que foutait Haas ?" alors qu'il franchissait la ligne. Les commissaires ont ensuite estimé qu'il s'agissait clairement d'un cas de gêne. Câmara, qui ne dispute à Doha que son troisième week-end de Grand Prix, a donc écopé de trois places de pénalité sur la grille, passant de la 15e à la 18e position pour le départ de dimanche.
"Alors que la voiture 5 approchait du virage 16, la voiture 51 se trouvait sur la trajectoire de course lors de son tour de rentrée aux stands", ont indiqué les commissaires sportifs de la FIA. "Les données télémétriques de la voiture 5 montrent que cela a contraint son pilote à perdre l'arrière de sa voiture à l'entrée du virage 16 et à réduire son accélération, ce qui s'est traduit par une vitesse plus faible à la sortie du virage 16. Les commissaires estiment qu'il s'agit clairement d'un cas de gêne inutile et appliquent la pénalité habituelle."
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Bortoleto a reconnu que, même si ce tour aurait été le meilleur de ses deux tentatives en Q2, il n'aurait pas suffi pour accéder à la Q3. Le Brésilien a finalement terminé 13e.
"Il m'a clairement gêné, c'est évident", a déclaré Bortoleto. "Mais ça n'aurait rien changé pour moi. C'était mon premier tour en Q2. Pour être honnête, je pense que j'aurais été plus rapide sur ce tour, car j'ai été plus lent partout lors de ma dernière tentative. Et j'ai ensuite gagné énormément de temps dans le dernier virage, parce que j'ai dû lever le pied à cause de lui."
"Mais ça ne m'aurait pas permis d'accéder à la Q3. Et ça n'aurait rien changé à mon ressenti dans la voiture."
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