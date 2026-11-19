Formule 1 GP de Las Vegas

Câmara tiraillé entre jouer le titre en F2 et finir la saison chez Haas

Rafael Câmara, Haas et Ferrari doivent prendre une décision importante concernant le programme du pilote brésilien au Qatar et à Abu Dhabi.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publié: 19 nov. 2026, 10:36

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rafael Câmara est partagé entre la volonté d'aller au bout de sa saison de Formule 2, où il joue le titre, et l'envie de disputer les derniers Grands Prix de la saison 2026 avec Haas en Formule 1.

Le protégé de Ferrari est le champion en titre de Formule 3 et occupe la tête du classement de F2 pour sa première saison dans la catégorie avec Invicta Racing. Il réalise une campagne remarquable, avec cinq pole positions et sept podiums en course principale, dont trois victoires.

Le départ précipité d'Esteban Ocon lui a offert l'occasion de faire ses débuts en F1 chez Haas lors du Grand Prix de São Paulo. Il va acquérir davantage d'expérience ce week-end à Las Vegas, avant d'entamer sa première saison complète avec l'écurie en 2027.

Toutefois, les deux dernières manches de la saison de F2 se dérouleront en même temps que les Grands Prix de F1, au Qatar et à Abu Dhabi. Câmara, Haas et Ferrari doivent donc prendre une décision délicate. Le jeune pilote a indiqué qu'un "ensemble de personnes" participerait à cette réflexion.

Interrogé sur la situation, le Brésilien de 21 ans a répondu : "C'est une très bonne question. Les deux objectifs seront très importants pour moi. En F2, j'ai le sentiment d'avoir travaillé toute l'année dans ce but et, bien sûr, je veux terminer en beauté. Et je ne serais pas dans cette situation, ni n'aurais ces opportunités, si ce qui s'est passé cette année en F2 avec Invicta n'avait pas eu lieu. Ce serait donc quelque chose de très spécial."

"Au bout du compte, je ferai ce que j'aime et je serai heureux de pouvoir faire l'un ou l'autre. Mais ce sera assurément une décision difficile à prendre de mon côté. D'un côté, il y a la Formule 1, quelque chose dont j'ai toujours rêvé dans ma vie, être pilote et y courir. De l'autre, il y a tout un championnat, pour lequel je travaille depuis le début de l'année afin de le remporter."

"Nous verrons bien. Je vais essayer de me concentrer sur ce week-end et de le terminer de la meilleure manière possible. Puis j'espère que nous pourrons régler la question de ce qui se passera par la suite."

Rafael Camara en F2.

Photo de: Clive Mason / Getty Images

Il est intéressant de noter que le règlement de la FIA interdit à un pilote de participer à la fois à un Grand Prix de F1 et à une épreuve de F2 le même week-end. Si Câmara choisit de courir en F2, Haas pourra faire appel à son pilote de réserve, Ryo Hirakawa, qui a fait des débuts inattendus en Grand Prix de Mexico après le départ soudain d'Ocon.

Bien qu'il occupe actuellement la tête du classement de F2, le pilote d'Invicta ne compte que sept points d'avance sur Nikola Tsolov, membre du programme junior de Red Bull, qui n'a pas obtenu de promotion en F1 pour 2027 chez Racing Bulls. Les pilotes de l'académie Alpine, Alex Dunne et Gabriele Mini, accusent respectivement 18 et 44 points de retard.

Interrogé par Motorsport.com sur l'importance que pourrait avoir un titre en F2 sur son CV et dans sa carrière, Câmara a expliqué : "Oui, je pense que ce serait bien de terminer la saison de F2. Et quand on regarde ce que l'on a accompli en formules de promotion, je pense que ce serait très gratifiant d'avoir remporté les titres de F3 et de F2 dès la première saison. Au-delà de ça, le sentiment de gagner et de réussir de telles choses serait formidable."

"Mais je ne sais toujours pas ce qui va se passer ni comment je vais m'organiser. Comme je l'ai dit, j'essaie simplement de terminer ce week-end et il y aura ensuite beaucoup de choses à discuter."

Le nouveau pilote Haas se sent beaucoup plus en confiance à l'approche de son deuxième Grand Prix, après avoir acquis une expérience précieuse dans des conditions difficiles sous la pluie à Interlagos, où il avait terminé à une modeste 20e place.

"Les principaux enseignements concernaient le travail avec l'équipe, mais aussi le comportement de la voiture", a expliqué Câmara quant à ses débuts en tant que titulaire. "Je pense que cela permet d'aborder ce week-end beaucoup plus sereinement, car on sait déjà un peu mieux à quoi s'attendre."

"Cela aide à commencer le week-end avec moins de choses en tête et permet, d'une certaine manière, de se concentrer davantage sur les détails et sur d'autres aspects. Au Brésil, on essayait probablement de tout apprendre en même temps et le cerveau commençait à surchauffer un peu. C'est assurément une aide."

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