Räikkönen, Alonso, Schumacher : quel pilote compte le plus de GP en F1 ?

En raison du danger permanent et des calendriers plus maigres, les carrières en Formule 1 étaient autrefois plus courtes. Juan Manuel Fangio a été le premier pilote à passer la barre des 50 Grands Prix, en 1958, avant de prendre sa retraite à la fin de l'épreuve suivante. Jack Brabham et Graham Hill se sont chargés de fonder le club des 100 dix ans plus tard, mais Hill a été le seul à améliorer le record à l'aube des années 1970.

Avec 175 départs, le double Champion du monde l'a détenu pendant plus d'une décennie avant que Jacques Laffite ne l'améliore en 1986. Riccardo Patrese a repris le flambeau à la fin des années 1980 et a ensuite porté le total à 256 avant de prendre sa retraite, fin 1993. L'homme qui a battu ce record, Rubens Barrichello, a quant à lui dépassé les 300 départs.

Au Grand Prix de France 2022, Lewis Hamilton est devenu le sixième pilote de l'Histoire à atteindre 300 Grands Prix. Fernando Alonso est le seul autre pilote en activité à avoir passé cette barre symbolique, en 2018, mais Sebastian Vettel devrait échouer à 299 au soir du Grand Prix d'Abu Dhabi, lorsqu'il sera l'heure pour lui de quitter la F1.

D'autres hommes comptent également plus de 300 départs et, actuellement, deux d'entre eux détiennent le record. Mais dans quelques jours à peine, un seul sera au sommet du classement absolu. Pour connaître son nom, il suffit de parcourir cet article !

Lewis Hamilton

Départs : 304

Saisons : depuis 2007

Victoires : 103

Pole positions : 103

Meilleurs tours : 60

Titres : 7 (2008, 2014, 2015, 2017-2020)

Avec sept titres mondiaux, 103 victoires, 103 pole positions et 188 podiums, Lewis Hamilton détient tous les records majeurs de la F1. Au final, le nombre de départs et de meilleurs tours sont deux des rares références que le Britannique n'a pas égalées ou battues au cours de sa remarquable carrière.

Hamilton est arrivé en F1 en 2007 chez McLaren et a immédiatement donné du fil à retordre à son coéquipier, Fernando Alonso, double Champion du monde en titre. Après avoir manqué le sacre pour un point pour ses débuts, Hamilton a battu Felipe Massa, pour un point toujours, en 2008. À la suite du changement de réglementation de 2009, Hamilton et McLaren se sont montrés sporadiquement rapides sans pour autant être en mesure de renverser le tandem Vettel-Red Bull.

Finalement, Hamilton a quitté McLaren, son équipe formatrice, après une saison 2012 particulièrement frustrante et a rejoint Mercedes. Une décision brillante puisque la marque à l'étoile a écrasé la concurrence au début de l'ère turbo-hybride, en 2014. La seule concurrence de Hamilton cette saison-là et les suivantes a été son coéquipier, Nico Rosberg, qui lui a arraché la couronne en 2016. Après la retraite de Rosberg et l'arrivée de Valtteri Bottas, Hamilton a sans doute atteint son apogée, remportant deux autres titres en 2017 et 2018 malgré le retour de Ferrari aux avant-postes. En 2020, Hamilton a égalé les sept titres de Michael Schumacher.

Un nouveau changement réglementaire a fait tomber Mercedes de son piédestal en 2021, Red Bull prenant l'avantage, mais cela n'a pas empêché Hamilton de devenir le premier pilote à remporter 100 courses de F1. Il s'est néanmoins incliné face à Max Verstappen dans une finale controversée au GP d'Abu Dhabi.

Jenson Button

Départs : 306

Saisons : 2000-2017

Victoires : 15

Pole positions : 8

Meilleurs tours : 8

Titre : 1 (2009)

En 2000, après seulement deux saisons en monoplaces, Jenson Button a été recruté par Williams et a rejoint la F1. Sa première saison dans l'élite a été bonne mais le Britannique a perdu sa place au profit de Juan Pablo Montoya. Il a rebondi chez Benetton puis Renault avant d'être engagé par BAR en 2003 pour épauler Jacques Villeneuve.

Et c'est en 2004 que Button est devenu une star. Troisième du championnat derrière les pilotes Ferrari, il a décroché sa première pole position et ses premiers podiums. Pour la victoire, il a fallu attendre 2006, grâce à un pilotage brillant dans des conditions difficiles malgré un départ en 14e position. Les années suivantes ont vu le soufflé retomber, Honda (qui avait repris BAR) étant à la traîne puis mettant la clé sous la porte fin 2008.

On ne donnait pas cher de la peau de Button à ce moment-là mais dans un dénouement digne d'un conte de fée, l'équipe a été rachetée au dernier moment par Ross Brawn. Sa création, la BGP 001, a écrasé la concurrence en 2009. Avec six victoires lors des sept premières courses, Button s'est assuré du titre et a rejoint McLaren l'année suivante, ajoutant huit succès de plus à son palmarès entre 2010 et 2012. Mais avec le déclin de l'équipe, Button est à nouveau rentré dans le rang jusqu'à sa retraite.

Michael Schumacher

Départs : 306

Saisons : 1991-2006, 2010-2012

Victoires : 91

Pole positions : 68

Meilleurs tours : 77

Titres : 7 (1994, 1995, 2000-2004)

Légende du sport automobile, Michael Schumacher a fait ses débuts en Formule 1 pour Jordan au GP de Belgique 1991. Benetton s'est alors emparé de la pépite et lui a offerte sa première victoire un an plus tard, toujours à Spa. Un titre acquis dans la controverse a suivi, en 1994, puis une brillante campagne pour défendre sa couronne en 1995.

Au même moment, Schumacher a pris la décision la plus importante de sa carrière en débarquant chez Ferrari, en pleine reconstruction. L'Allemand est devenu le Baron rouge, remportant quelques-unes de ses plus belles victoires au cours des trois années suivantes, mais ce n'est qu'en 2000 qu'il a remporté son troisième titre de champion, le premier pour un pilote Ferrari depuis 1979.

Par la suite, les vannes se sont ouvertes et Schumacher a enchaîné quatre titres, 2002 et 2004 étant les exemples mêmes de la domination. Un changement de règlement et la montée en puissance d'Alonso chez Renault ont mis fin à cette série en 2005, mais Schumacher et Ferrari ont rebondi pour perdre de justesse le titre 2006 au profit de l'Espagnol.

Malgré l'annonce de sa retraite en 2006, Schumacher a fait son grand retour trois ans plus tard, chez Mercedes. L'Allemand a été l'auteur de quelques performances, notamment en terminant en tête des qualifications du GP de Monaco 2012 et en montant sur le podium à Valence le mois d'après, mais il n'était plus l'extraterrestre d'autrefois. Schumacher a pris sa retraite pour de bon fin 2012, avec 91 succès en carrière.

Rubens Barrichello

Départs : 322

Saisons : 1993-2011

Victoires : 11

Pole positions : 14

Meilleurs tours : 17

Comme pour Schumacher, c'est avec Jordan que Rubens Barrichello a commencé sa carrière en F1. Le Brésilien est cependant resté avec l'équipe pendant quatre saisons. Souvent impressionnant sur le mouillé, Barrichello a décroché sa première pole position sous la pluie à Spa en 1994, puis a obtenu une brillante deuxième place à Monaco en 1997 avec Stewart.

Le Brésilien a rejoint Ferrari en 2000 aux côtés de Schumacher et a remporté sa première victoire au bout de sa 123e tentative, en partant de la 18e place de surcroît, au GP d'Allemagne. Possédant un remarquable esprit d'équipe, Barrichello a contribué aux cinq titres consécutifs du Cheval cabré. Parfois assez proche du leader de l'équipe pour le défier, Barrichello a bien souvent dû lever le pied, notamment lors du GP d'Autriche 2002.

Remplacé par Felipe Massa en 2006, Barrichello a trouvé refuge chez Honda, connaissant trois années difficiles aux côtés de Jenson Button. Le Britannique a davantage profité de la success story de 2009 avec Brawn, toutefois Barrichello est parvenu à empocher deux victoires et prendre la troisième place du championnat. Après deux années passées dans le milieu de grille chez Williams, Barrichello a pris sa retraite en 2011.

Le palmarès du Brésilien n'est pas aussi bien fourni que celui de ses aînés, toutefois il a quitté la F1 avec le record du nombre de départs, améliorant la marque de Riccardo Patrese en 2008, passant le cap des 300 en 2010 et portant son total à 322 au moment de prendre sa retraite.

Kimi Räikkönen

Départs : 350

Saisons : 2001-2009, 2012-2021

Victoires : 21

Pole positions : 18

Meilleurs tours : 46

Titre : 1 (2007)

Très précoce, Kimi Raïkkönen est arrivé en Formule 1 en 2001, à l'âge de 21 ans, après seulement 23 courses en monoplaces. De Sauber, il est passé à McLaren en 2002 et est resté dans l'écurie de Woking pendant cinq saisons. Après avoir remporté sa première victoire en 2003, Räikkönen a manqué de peu le titre la même année, puis a une nouvelle fois effleuré la couronne mondiale en 2005.

Recruté par Ferrari pour la saison 2007, le Finlandais a enfin arraché le titre après une lutte spectaculaire contre les pilotes McLaren, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Moins flamboyant par la suite, Räikkönen a été poussé vers la sortie à Maranello fin 2009. De retour en catégorie reine en 2012, le Champion du monde s'est engagé avec Lotus puis a réintégré Ferrari en 2014, cette fois-ci en jouant les seconds rôles, face à Alonso puis Sebastian Vettel.

Räikkönen a terminé sa carrière par trois saisons chez Alfa Romeo, au cours desquelles il a passé le cap des 300 Grands Prix (en 2019), a amélioré le précédent record (en 2020) et a établi l'actuel le jour de sa retraite (en 2021). Cependant, il ne lui reste plus qu'une poignée de jours avant d'être détrôné.

Fernando Alonso

Départs : 350

Saisons : 2001, 2003-2018, depuis 2021

Victoires : 32

Pole positions : 22

Meilleurs tours : 23

Titres : 2 (2005, 2006)

Après des débuts modestes avec Minardi, en 2001, Alonso a intégré l'équipe Renault et a remporté sa première victoire au GP de Hongrie 2003, devenant à l'époque le plus jeune vainqueur de la F1. Une brillante campagne lui a permis de remporter le titre en 2005, là aussi avec un record de précocité, et il a défendu sa couronne avec succès en 2006 malgré le défi lancé par un Michael Schumacher survolté.

Alonso s'est affranchi du Losange en 2007, rejoignant McLaren et s'engageant dans une lutte fratricide pour le titre face à son coéquipier Lewis Hamilton, qui a permis à Kimi Räikkönen de les coiffer au poteau. Alonso est retourné chez Renault dès 2008 avant de prendre la direction de Ferrari en 2010. L'Espagnol a été proche de remporter le titre en 2010 et en 2012, et il s'en est allé fin 2014 lorsque la Scuderia a mal pris le virage de l'ère turbo-hybride.

Un choix de carrière qui s'est avéré désastreux puisqu'en faisant son come-back chez McLaren, Alonso a été aux premières loges pour assister au naufrage McLaren-Honda. Les blocs Renault de 2018 n'ont pas vraiment amélioré la situation et Alonso a alors décidé de prendre un congé sabbatique jusqu'en 2021, revenant une nouvelle fois chez Renault (devenu Alpine) puis signant un contrat avec Aston Martin pour 2023. Avant d'enfiler cette combinaison verte, l'Espagnol prendra le record du nombre de Grands Prix disputés cette année, dès la manche de Singapour, avec 351 départs.