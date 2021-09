Räikkönen positif au COVID-19, Kubica le remplace à Zandvoort

Alors qu'il vient d'annoncer qu'il prendrait sa retraite en fin de saison 2021 de Formule 1, la tournée d'adieu de Kimi Räikkönen débute bien mal puisque le Finlandais a été testé positif au COVID-19 dans le cadre d'un test effectué sur site à Zandvoort. Conséquence directe : il ne disputera pas la suite du week-end du Grand Prix des Pays-Bas, après avoir roulé lors des essais libres de ce vendredi.

"La FIA, la Formule 1 et Alfa Romeo Racing ORLEN sont en mesure de confirmer aujourd'hui que lors du test PCR sur site pour le Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas 2021 de la FIA, Kimi Räikkönen a été testé positif au COVID-19", peut-on lire dans un communiqué publié ce samedi matin.

"Conformément aux protocoles COVID-19, il ne participera plus à cet événement. Tous les contacts ont été notifiés. Les procédures établies par la FIA et la Formule 1 permettront d'éviter tout impact sur le Grand Prix des Pays-Bas."

L'écurie Alfa Romeo a indiqué sur les réseaux sociaux : "Kimi ne présente aucun symptôme et est de bonne humeur. Il est immédiatement entré en isolement dans son hôtel. L'équipe souhaite à Kimi un prompt rétablissement."

Autre conséquence : le pilote réserviste de l'écurie suisse, Robert Kubica, va prendre sa place pour les deux jours à venir, disputant ainsi les qualifications et la course. Le Polonais n'a plus pris le départ d'un Grand Prix depuis celui d'Abu Dhabi pour le compte de Williams en 2019. Il a toutefois disputé plusieurs séances d'essais ces deux dernières saisons avec Alfa Romeo.

Bien entendu, au-delà de l'impact à court terme sur la course de Zandvoort, la tenue dès la semaine prochaine du GP d'Italie à Monza semble remettre grandement en question la présence de Räikkönen sur les terres de Ferrari, écurie avec laquelle il a remporté son unique titre de Champion du monde, en 2007.