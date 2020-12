Le 1er tour de Räikkönen au Portugal désigné "Action de l'année" FIA

Lancé sous une légère pluie, le Grand Prix du Portugal de F1, sur le Circuit de l'Algarve, a été le théâtre d'un premier tour particulièrement animé sur un tracé déjà glissant et rendu piégeux par les conditions. Dans ce contexte, Kimi Räikkönen a brillé tout en profitant des circonstances pour se faufiler de la 16e place sur la grille à la sixième au moment d'aborder le second tour.

Le Finlandais, un des derniers arrivés sur la grille de départ et chaussé de gommes tendres, avait tiré parti de son avantage pneumatique pour passer un à un les pilotes devant lui qui peinaient à trouver de la traction et/ou de la confiance. Ces premières minutes marquantes ont permis au Champion du monde 2007 de remporter le prix de l'"Action de l'année" de la FIA, suite à un vote des internautes, lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue ce vendredi à Genève, avec bien évidemment un dispositif majoritairement à distance en raison de la pandémie.

Hamilton triplement récompensé

Outre la validation de son septième sacre mondial, Lewis Hamilton a aussi eu les honneurs de la fédération puisqu'il a été désigné "Personnalité de l'année", lui qui en dehors de dominer la saison 2020 avec 11 succès en 16 GP s'est impliqué dans la lutte contre les discriminations raciales et en a fait un combat partagé par l'ensemble de la discipline reine dans le contexte des mouvements de protestation aux États-Unis.

Le Britannique a également reçu le "Prix spécial du président de la FIA", partagé avec Michael Schumacher, en reconnaissance commune de leur accomplissement dans le fait d'avoir atteint sept titres mondiaux en F1, un record.

Plus symbolique, enfin : Hamilton a reçu le Trophée de l'Automobile Club d'Italia pour avoir été le pilote qui a inscrit le plus de points sur les trois courses disputées en Italie cette année (Monza, Mugello et Imola), avec 59 unités récoltées pour un total de deux victoires.

Le Prix spécial du président de la FIA a également été remis à l'équipe de la voiture médicale (le pilote Alan van der Merwe, le docteur Ian Roberts et le médecin local Sheikh Abdulla) et aux commissaires du circuit de Bahreïn pour leur bravoure dans l'intervention autour de l'accident de Romain Grosjean.

Enfin, Yuki Tsunoda, troisième du championnat F2, a été sacré "Rookie de l'année".