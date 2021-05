Räikkönen fautif dans l'accrochage avec Giovinazzi

Star du Grand Prix du Portugal en 2020, Kimi Räikkönen est passé de héros à zéro en l'espace de quelques kilomètres seulement. Alors qu'il s'est qualifié en 15e position de l'édition 2021, le pilote finlandais a profité d'une stratégie agressive, un départ en pneus tendres, pour remonter au classement dans le premier tour, comme il l'avait fait l'an passé.

Mais, contrairement à 2020, la remontée de Räikkönen s'est interrompue au bout d'un seul tour. Dans l'aspiration de son équipier, Antonio Giovinazzi, le Finlandais a percuté la seconde Alfa Romeo. Privé d'aileron avant, Räikkönen n'a pas été en mesure de regagner les stands et a fini sa course dans le bac à gravier du premier virage, constituant le premier et unique abandon du Grand Prix.

Lire aussi : Course - Hamilton remporte autoritairement sa 97e victoire

Interrogé à la fin de l'épreuve lusitanienne, le Champion du monde 2007 a assumé l'entière responsabilité de cet accrochage malheureux. "En fait, c'était de ma faute", a-t-il révélé. "Je vérifiais quelque chose sur le volant, je changeais un réglage. Je me suis trompé en sortant du dernier virage, j'ai dû le changer à nouveau et j'ai percuté [Giovinazzi]. Donc c'est clairement ma faute."

Douzième au moment des faits, Giovinazzi n'a pas souffert d'une crevaison à la suite de ce contact. Classé à la même position à l'arrivée, le score de l'Italien cette saison reste le même que celui de son équipier : vierge. "C'est comme ça", a ajouté Giovinazzi. "C'était vraiment une petite touchette, pour être honnête. Je dois parler avec Kimi mais de mon côté, j'ai eu un peu de chance."

Grand Prix du Portugal - Course

partages