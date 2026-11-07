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Ralf Schumacher fustige les chances de Colton Herta en F1 : "Il ne fait que brûler du carburant"

Ralf Schumacher a vivement critiqué les perspectives de Colton Herta en Formule 1, remettant en question ses performances en Formule 2 et écartant ses chances de décrocher un baquet de titulaire chez Cadillac

Oliver Trebes

Publié: 7 nov. 2026, 10:40

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Photo de : Clive Rose / Getty Images

À première vue, la journée de vendredi à Interlagos aurait difficilement pu mieux se dérouler pour Colton Herta. Le pilote d'essais de Cadillac a remplacé Sergio Pérez lors des Essais Libres 1 du Grand Prix de São Paulo 2026, bouclé 24 tours et décroché le dernier point dont il avait besoin pour obtenir sa Super Licence FIA. Sur le papier, l'Américain est désormais éligible pour courir en Formule 1 en 2027.

Ralf Schumacher, ancien pilote de F1 devenu consultant, n'est toutefois pas du tout convaincu. Interrogé sur la possibilité de voir Herta devenir le coéquipier de Pérez dans le deuxième baquet Cadillac, le consultant de Sky Germany a répondu : "Seulement si Pâques et Noël tombent le même jour. Plus sérieusement, cela ne rime à rien. Il ne fait que brûler du carburant, pour reprendre une expression de Franz Tost. Je ne vois même pas à quoi cela sert. Autant mettre quelqu'un d'autre dans la voiture et donner leur chance à de jeunes pilotes."

Schumacher s'est montré particulièrement critique envers la campagne de Herta en Formule 2 : "Il a vraiment été aussi mauvais que ça en Formule 2. Pour moi, il n'a absolument rien mérité. Je trouve formidable qu'ils essaient de promouvoir les pilotes américains. Mais il faut que cela ait du sens, et il n'a pas sa place en Formule 1."

À la place de Herta, Schumacher préférerait voir de jeunes pilotes obtenir leur chance. Il cite notamment le pilote junior de McLaren, Leonardo Fornaroli, titré en Formule 2 comme en Formule 3, qu'il décrit comme "un pilote incroyablement performant". Dans le cas contraire, trouver le bon coéquipier pour Pérez serait "très, très difficile".

Ralf Schumacher

Photo de: Kym Illman / Getty Images

Une saison difficile en Formule 2

Herta avait rejoint la Formule 2 pour prouver qu'il méritait un baquet en Formule 1 et accumuler des points en vue de l'obtention de sa Super Licence. Mais il occupe actuellement la 19e place du championnat avec 26 points, sans avoir remporté la moindre victoire ni même signé un podium jusqu'à présent. Le directeur général de la Formule 2, Bruno Michel, reconnaît lui-même que l'Américain rencontre davantage de difficultés que prévu.

L'Américain a donc obtenu sa Super Licence par une autre voie. Outre les points accumulés en IndyCar, où il a remporté neuf courses et terminé vice-champion en 2024, il a engrangé des points supplémentaires grâce à ses participations aux Essais Libres 1 avec Cadillac.

L'un des deux baquets de Cadillac pour 2027 est déjà attribué : Pérez a prolongé son contrat jusqu'en 2029 à la fin du mois d'octobre. En revanche, l'avenir de Valtteri Bottas au sein de l'équipe reste incertain. Plusieurs autres noms ont été évoqués aux côtés de celui de Herta. George Russell a notamment proposé le pilote junior de Mercedes, Frederik Vesti, comme candidat.

Lors de leur confrontation directe en Essais Libres 1 vendredi à Interlagos, Herta a signé un chrono environ neuf dixièmes de seconde plus lent que celui de Bottas.

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