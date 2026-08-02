Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

"Ça me rappelle le bon vieux temps" :  Le plaisir de piloter retrouvé en Hongrie

Formule 1
GP de Hongrie
"Ça me rappelle le bon vieux temps" :  Le plaisir de piloter retrouvé en Hongrie

Steiner défend des Grands Prix uniques pour éviter la saturation

MotoGP
Steiner défend des Grands Prix uniques pour éviter la saturation

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de Finlande

WRC
Rallye de Finlande
WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de Finlande

Pajari double la mise après l'Estonie et s'offre son Rallye à domicile !

WRC
Rallye de Finlande
Pajari double la mise après l'Estonie et s'offre son Rallye à domicile !

KTM pourrait mettre fin à l'aventure de Viñales chez Tech3 dès Silverstone

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
KTM pourrait mettre fin à l'aventure de Viñales chez Tech3 dès Silverstone

Pajari contrôle en Finlande et se rapproche d'un second succès à domicile

WRC
Rallye de Finlande
Pajari contrôle en Finlande et se rapproche d'un second succès à domicile

Ogier et Ingrassia donnent des nouvelles après leur accident en Finlande

WRC
Rallye de Finlande
Ogier et Ingrassia donnent des nouvelles après leur accident en Finlande

Ogier cède les commandes à Pajari, Fourmaux en lice pour le podium

WRC
Rallye de Finlande
Ogier cède les commandes à Pajari, Fourmaux en lice pour le podium
Formule 1 GP de Hongrie

"Ça me rappelle le bon vieux temps" :  Le plaisir de piloter retrouvé en Hongrie

Contrairement à plusieurs circuits cette saison, le Hungaroring a permis aux pilotes de se concentrer avant tout sur... le pilotage. Avec une gestion de l'énergie bien moins contraignante, ils ont retrouvé des sensations proches des anciennes générations de Formule 1, pour leur plus grand plaisir.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publié:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le nouvel enjeu de déploiement d'énergie introduites en Formule 1 en 2026, combinées à une capacité limitée de la batterie, ont rendu les circuits rapides avec peu de zones de freinage du calendrier particulièrement difficiles à apprécier pour les pilotes.

En qualifications comme en course, certains ont parfois dû lever le pied dans les virages les plus rapides du calendrier afin de récupérer de l'énergie, au détriment des sensations de pilotage palpitantes que procurent habituellement ces courbes.

Lire aussi:

Mais avec son enchaînement de nombreux freinages et ses lignes droites parmi les plus courtes de la saison, le Hungaroring a offert une parenthèse bienvenue. Le tracé sinueux de Budapest a rappelé les caractéristiques des anciennes générations de monoplaces, en permettant aux pilotes de se concentrer davantage sur l'exploitation de leur voiture et de leurs pneumatiques, que celle de leur batterie.

"Du point de vue d'un pilote, si vous m'aviez demandé l'an dernier où je préférerais courir, j'aurais probablement répondu Spa. Cette année, je vous dirais plutôt la Hongrie ou l'Autriche, plutôt que Silverstone ou Spa. Ça paraît fou, mais c'est la réalité", expliquait Oliver Bearman avant le week-end de Budapest.

Le Grand Prix de Hongrie n'a pourtant pas été un week-end facile, entre la qualité parfois discutable du nouvel asphalte, les bosses présentes sur le tracé et les conditions venteuses. Mais il a également permis de mettre en lumière les progrès réalisés par la FIA sur la partie châssis, avec des monoplaces plus légères et plus agiles, capables de se suivre de plus près sur ce circuit sinueux et rythmé par les relances.

"C'était agréable", a reconnu son coéquipier chez Haas, Esteban Ocon. "Le fait de pouvoir davantage choisir les rapports que l'on utilise et le style de pilotage que l'on veut adopter, c'est tellement mieux. Ça me rappelle un peu le bon vieux temps."

"Ce circuit reste mon préféré entre tous", a-t-il ajouté, en référence au fait que le Français y a décroché sa première - et jusqu'ici unique - victoire en Grand Prix en 2021, lorsqu'il s'était imposé avec Alpine. "Je l'adore vraiment. J'ai eu le sourire du début à la fin du week-end, et c'est quelque chose de très positif."

Gabriel Bortoleto (Audi F1 team)

Gabriel Bortoleto (Audi F1 team)

Photo de: Pirelli

Gabriel Bortoleto a lui aussi estimé que le Grand Prix de Hongrie avait été l'une des courses les plus agréables de la saison. "Aujourd'hui, c'était un peu plus comme l'année dernière. On était sur un circuit où l'énergie était plus disponible, donc on n'avait pas vraiment de phénomène de clipping ou de limitation de puissance importante", expliquait le Brésilien.

"On avait suffisamment d'énergie à disposition, donc il y avait moins de différence de vitesse entre les voitures. Dans ce sens, on peut probablement dire qu'on a eu davantage d'opportunités de dépassement cette année."

Un sentiment partagé par le duo, Isack Hadjar et Liam Lawson, respectivement sixième et huitième à Budapest. "Ça fait du bien de retrouver sa vitesse maximale au bout des lignes droites, de revenir à une course plus classique", soulignait Hadjar.

"C'est un peu triste qu'on en soit maintenant à classer les bons circuits selon leur niveau d'énergie disponible. C'est comme ça qu'on les juge aujourd'hui... Spa est l'un des meilleurs circuits au monde, mais c'était l'un des pires à piloter. Ça fait du bien de revenir à ce genre de sensations. On s'attend à ce que Zandvoort soit également un bon circuit. Il faut en profiter tant qu'on le peut avant Monza."

Liam Lawson partageait cette analyse, estimant que la course hongroise avait été "clairement meilleure que celle de Spa". "On venait probablement du pire circuit pour arriver sur l'un des meilleurs", expliquait le Néo-Zélandais. "Sur la question de l'énergie, c'était clairement mieux que la semaine dernière. Donc oui, globalement, c'était une course plus agréable."

À lire également :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Steiner défend des Grands Prix uniques pour éviter la saturation

Meilleurs commentaires
Plus de
Filip Cleeren

Comment Red Bull a piégé Ferrari avec la stratégie de Verstappen en Hongrie

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Comment Red Bull a piégé Ferrari avec la stratégie de Verstappen en Hongrie

Comment McLaren a réagi à la colère de Piastri à la radio

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Comment McLaren a réagi à la colère de Piastri à la radio

La Malaisie de retour au calendrier F1 pour remplacer Bahreïn ?

Formule 1
Formule 1
La Malaisie de retour au calendrier F1 pour remplacer Bahreïn ?
Plus de
Esteban Ocon

5 ans après, que reste-t-il de la victoire historique d'Esteban Ocon en Hongrie ?

Formule 1
Formule 1
5 ans après, que reste-t-il de la victoire historique d'Esteban Ocon en Hongrie ?

Ocon exhorte Haas à agir : "Il nous faut des évolutions le plus vite possible"

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Ocon exhorte Haas à agir : "Il nous faut des évolutions le plus vite possible"

Comment un problème de drapeaux bleus a causé un "cauchemar" en Hongrie

Formule 1
Formule 1
GP de Hongrie
Comment un problème de drapeaux bleus a causé un "cauchemar" en Hongrie

Dernières actus

"Ça me rappelle le bon vieux temps" :  Le plaisir de piloter retrouvé en Hongrie

Formule 1
GP de Hongrie
"Ça me rappelle le bon vieux temps" :  Le plaisir de piloter retrouvé en Hongrie

Steiner défend des Grands Prix uniques pour éviter la saturation

MotoGP
Steiner défend des Grands Prix uniques pour éviter la saturation

WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de Finlande

WRC
Rallye de Finlande
WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye de Finlande

Pajari double la mise après l'Estonie et s'offre son Rallye à domicile !

WRC
Rallye de Finlande
Pajari double la mise après l'Estonie et s'offre son Rallye à domicile !