La FIA et la F1 réagissent à l'affaire Mazepin

C'est par un succint communiqué que la Fédération Internationale de l'Automobile et la Formule 1 viennent de s'exprimer au sujet de l'affaire Nikita Mazepin. Âgé de 21 ans, le futur pilote Haas a été aperçu dans sa story Instagram (ensuite supprimée) en train de toucher les seins d'une jeune femme, sur la banquette arrière d'une voiture. Cela laissait imaginer une possible agression sexuelle, bien que les propos de l'intéressée ne corroborent pas cette théorie.

Mazepin a néanmoins présenté ses excuses, estimant "devoir se comporter de manière exemplaire en tant que pilote de Formule 1", après que la vidéo a été qualifiée d'"odieuse" par Haas F1 Team, qui compte régler le problème en interne. Cette approche est approuvée par la FIA et la F1, en témoigne leur communiqué joint de ce jeudi.

"Nous soutenons vivement Haas F1 Team dans sa réaction aux récents actes inappropriés de son pilote Nikita Mazepin", indique ce communiqué. "Mazepin a présenté des excuses publiques pour son mauvais comportement, et cette affaire va continuer d'être gérée en interne par Haas F1 Team. Les principes éthiques et la culture diverse et inclusive de notre sport sont de la plus haute importance aux yeux de la FIA et de la Formule 1."