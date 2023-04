Réclamation de Haas rejetée par la FIA, le classement entériné

Charger le lecteur audio

Les commissaires de la FIA ont rejeté la réclamation portée par Haas contre les résultats du Grand Prix d'Australie 2023 de Formule 1. L'écurie américaine remettait en cause le choix de replacer les voitures dans l'ordre du dernier départ après le dernier drapeau rouge (sorti après de multiples incidents, dont l'accrochage entre Carlos Sainz et Fernando Alonso ainsi qu'entre les deux Alpine) alors même qu'il était possible selon elle que le classement soit pris sur la seconde ligne de Safety Car peu après ce dernier départ.

Les commissaires ont, de leur côté, considéré que la décision prise sur le moment par la direction de course était justifiée par les éléments qu'elle avait à sa disposition, les incitant à ne pas faire droit à la demande de Haas.

La réclamation s'appuyait sur l'article 57.3 du Règlement Sportif qui dispose que l'ordre de la relance est "pris au dernier point où il a été possible de déterminer la position de toutes les voitures". Or, la FIA a estimé qu'il n'était pas possible de déterminer la position de toutes les voitures à la suite de ce nouveau départ, puisque tout le monde n'avait pas terminé le premier secteur.

Cependant, Haas a fait valoir qu'il était possible de le faire en prenant comme référence la deuxième ligne de la voiture de sécurité, qui se trouve à la sortie des stands avant le premier virage, étant donné que toutes les voitures étaient passées par là avant les incidents, et donc avant le drapeau rouge.

À la suite d'une audience auprès des commissaires, Niels Wittich, le directeur de course de la F1, a expliqué qu'en termes de temps disponible pour conclure l'épreuve, le point le plus raisonnable pour déterminer l'ordre était la grille précédente plutôt que d'essayer de trouver une autre façon de procéder.

Haas et lui ont convenu que l'utilisation des données GPS pour déterminer l'ordre au niveau de la ligne de Safety Car n'était pas totalement fiable. En fin de compte, les commissaires ont estimé que, dans l'intérêt du bon déroulement du Grand Prix, il était préférable d'utiliser la grille de départ comme ordre de relance.

Dans la décision des commissaires, on peut lire : "Cette décision devait être prise dans le contexte d'une course chronométrée et, par conséquent, la décision de la direction de course et du directeur de course devait être prise rapidement, avec l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire approprié et en utilisant les informations les plus pertinentes dont ils disposaient à ce moment-là."

En outre, il est entendu que la création d'un précédent permettant d'utiliser la ligne de Safety Car pour déterminer un ordre de restart pourrait encourager les pilotes à prendre plus de risques à l'avenir afin d'y devancer leurs rivaux, juste au cas où il y aurait un drapeau rouge dans des circonstances similaires.

