Réclamations rejetées pour Ferrari contre Pérez et Verstappen

Sergio Pérez a remporté et Max Verstappen terminé troisième du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, et ils ne seront pas pénalisés. En effet, malgré les réclamations déposées par la Scuderia Ferrari, les commissaires n'ont pas abondé dans le sens de l'écurie italienne, qui s'appuyait notamment sur les Notes de course.

Ces dernières disposaient notamment que : "Conformément au Chapitre IV (Section 5) de l'annexe L du CSI, les pilotes doivent rester à droite de la ligne jaune continue à la sortie des stands lorsqu'ils quittent les stands et rester à droite de cette ligne jusqu'à ce qu'elle se termine après le virage 1."

Le Mexicain et le Néerlandais étaient soupçonnés d'avoir roulé sur la ligne jaune délimitant la sortie des stands au moment de leur second arrêt, après lequel le Champion du monde en titre avait notamment pris l'avantage sur Charles Leclerc. Les commissaires ont décidé qu'il n'avait rien à se reprocher en dépit d'une glissade nette qui l'a fait toucher la ligne, mais pas la "franchir" comme l'exige le règlement et uniquement le règlement.

Voici comment la décision sur Verstappen a été conclue par les commissaires : "Après avoir pris en considération les différentes déclarations des deux parties et passé en revue le cas de la voiture 18 [Lance Stroll, ndlr] au Grand Prix de Monaco 2021, une situation similaire à celle-ci, les commissaires ont pris les décisions suivantes :

L'Article 2.1 du Règlement Sportif de la Formule 1 2022 indique que 'tous [...] les officiels […] s'engagent à respecter toutes les dispositions […] du Code Sportif International [et] du Règlement Sportif'.

Cela impose au directeur de course (et aux commissaires) l'obligation de se conformer à ces règles.

En conséquence, les notes émises par le directeur de course ne peuvent pas contredire le Code ou le Règlement Sportif.

L'Article 5 c) du Chapitre IV de l'Annexe L du Code dispose qu'à la sortie des stands, une voiture 'ne doit pas franchir' la ligne.

Dans cette situation, la voiture n'a pas 'franchi' la ligne, elle aurait dû avoir une roue pleine à la gauche de la ligne jaune pour le faire.

En conséquence, le pilote n'a pas enfreint la section concernée du Code et cela prévaut sur toute interprétation des notes.

La protestation est donc rejetée."

Le directeur de la course, Eduardo Freitas, cité par la décision des commissaires sur le cas Verstappen, a expliqué que les notes d'avant-course étaient un "copier-coller" de la version 2021, "et n'avaient donc pas été modifiées pour refléter les changements de l'annexe L version 2022".

Concernant la réclamation contre Pérez, Ferrari a reconnu dès l'audience qu'elle n'était pas fondée car aucune partie de la voiture n'a été en contact avec la ligne jaune.