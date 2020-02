Ces 8 records de la F1 qui pourraient tomber en 2020

Le Champion du monde le plus jeune 1 / 8 Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Le 14 novembre 2010, Sebastian Vettel devenait le plus jeune Champion du monde de l'Histoire de la Formule 1, à 23 ans, 4 mois et 11 jours, battant le précédent record détenu depuis 2008 par Lewis Hamilton (23 ans, 9 mois et 26 jours). Tous deux âgés de 22 ans et courant dans des écuries de pointe, Max Verstappen et Charles Leclerc sont les mieux placés à ce jour pour battre ce record. Mais 2019 sera leur dernière opportunité d'accomplir cela.

Les titres constructeurs consécutifs 2 / 8 Photo de: Mercedes AMG Avec six couronnes mondiales consécutives entre 2014 et 2019, Mercedes a égalé le record établi entre 1999 et 2014 par Ferrari (tout en faisant mieux avec six titres pilotes en six ans, contre cinq pour la Scuderia entre 2000 et 2004). Si la structure à l'Étoile venait à l'emporter en 2020, elle deviendrait la première écurie à établir une telle domination sur le championnat constructeurs depuis sa création en 1958.

Le nombre de victoires 3 / 8 Photo de: Ferrari Media Center Ce record, établi le 1er octobre 2006 par Michael Schumacher à l'occasion du Grand Prix de Chine, est en place depuis plus de 13 ans désormais. À l'aube de la saison 2020, Lewis Hamilton compte 84 succès. Au rythme affiché par le Britannique depuis 2014, cette barre ne semble pas lointaine mais si l'adversité poursuit sa progression dans une réglementation stable ce record pourrait encore tenir.

Les Grands Prix menés de bout en bout 4 / 8 Photo de: Sutton Motorsport Images En remportant le GP d'Australie 1991 après avoir mené les 14 tours officiellement comptabilisés, Ayrton Senna établissait un record aussi impressionnant que durable, avec 19 courses remportées après avoir mené de bout en bout. En 2019, Hamilton a réalisé cette performance à cinq reprises (Chine, Espagne, Monaco, France et Abu Dhabi), une saison record pour lui dans ce domaine, et pourrait dépasser le Brésilien en 2020.

Le nombre de podiums 5 / 8 Photo de: Sutton Motorsport Images Lors du GP de Valence 2012, Michael Schumacher a signé son 155e et dernier podium en Formule 1, améliorant un record à l'époque vieux de six ans. Avec 151 podiums, Hamilton est très proche de cette marque et bien placé pour ravir au Baron rouge un autre de ses records.

Le nombre de poles sur un Grand Prix 6 / 8 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images L'an passé, à Melbourne, Hamilton a signé sa huitième pole lors du GP d'Australie, tous courus à Melbourne. Ce faisant, il a égalé le record d'Ayrton Senna à Saint-Marin (Imola) et de Michael Schumacher au Japon (Suzuka). Il disposera en mars prochain de l'opportunité de devenir le premier pilote de l'Histoire à signer neuf poles dans le cadre d'un même GP.

Le nombre de courses terminées dans les points 7 / 8 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images En terminant septième du GP du Brésil 2012 avant de prendre définitivement sa retraite de la F1, Michael Schumacher est entré pour la 221e fois dans les points dans sa carrière. Actuellement, les deux pilotes les plus proches de ce total sont encore en activité, puisqu'il s'agit de Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen avec 213 arrivées dans les points chacun. Avec 22 GP au programme en 2020 et la fiabilité des monoplaces de l'ère turbo hybride, il semble assez peu probable que ce record puisse tenir, au moins face au pilote Mercedes.