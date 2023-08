Sept records F1 que Verstappen et Red Bull peuvent battre en 2023

1. Le plus de victoires consécutives en F1



Il s'agit sans doute du record le plus difficile à établir de cette liste, car un faux pas sur la piste ou dans les stands peut remettre le compteur à zéro. Au cours de l'Histoire de la F1, seuls quelques privilégiés ont remporté plus de cinq victoires consécutives : Alberto Ascari, Michael Schumacher (deux fois), Sebastian Vettel, Nico Rosberg et maintenant Verstappen. De toute évidence, les Allemands ont excellé dans ce domaine, Vettel se hissant au sommet avec neuf victoires consécutives en 2013.

Avec déjà huit victoires consécutives cette saison, Verstappen menace non seulement de réécrire le record, mais aussi de le porter à des sommets sans précédent.

Ce qui plaide en sa faveur, c'est que l'exploit pourrait se dérouler devant son public lors du GP des Pays-Bas à Zandvoort, un circuit sur lequel il est le seul à s'être imposé depuis son retour au calendrier en 2021. Le GP d'Italie à Monza pourrait ensuite être le lieu du passage de témoin entre Vettel et Verstappen.

2. Le plus de victoires en une saison

Max Verstappen au GP de Belgique.

L'année dernière, Verstappen a éclipsé la précédente référence de 13 victoires sur une année, établie par Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013), en établissant un nouveau record de 15 succès sur une campagne. Moins d'un an plus tard, ce record est en passe d'être réactualisé.

Verstappen a déjà accumulé 10 victoires en 2023 et, compte tenu de sa forme actuelle, il semble peu probable qu'il ne dépasse pas le record. Tout ce dont il a besoin, c'est de six succès supplémentaires sur les dix courses à venir, et le record pourrait lui appartenir dès le GP des États-Unis.

En tant qu'équipe, Red Bull n'a pas fait de faux pas jusqu'à présent, terminant en tête de chacune des 12 premières courses. Il est donc fort possible qu'elle remporte toutes les courses de l'année. Même un revers occasionnel – comme au Brésil l'année dernière – ne nuirait pas à ses chances de battre le record de 19 victoires établi par Mercedes en 2016. L'équipe de Milton Keynes a besoin de huit victoires lors des dix courses restantes pour décrocher ce record.

3. Le plus de points en une saison

Verstappen affiche actuellement un total impressionnant de 314 points, ce qui lui permet déjà de dépasser les totaux de Vettel, qui a gagné le championnat en 2010 (256 points) et en 2012 (281 points), après seulement une moitié d'année, avec toutefois l'apport supplémentaire de trois courses sprint et le point bonus pour le meilleur tour.

La performance de Verstappen se traduit par une moyenne de 26,16 points par épreuve cette année (en incluant les sprints et les points bonus). À ce rythme et en tenant compte de l'inclusion de trois autres courses sprint encore à venir au Qatar, à Austin et à São Paulo, le bilan de Verstappen en fin de saison pourrait s'envoler bien au-delà de la barre des 570 points, pulvérisant le record de 454 points qu'il avait établi l'an dernier seulement.

À lui seul, le score du Néerlandais donnera à Red Bull (actuellement à 503 points) une bonne chance de battre le record pour une écurie, de 765 points, établi par Mercedes en 2016. De plus, avec sept podiums cette année, la contribution de Sergio Pérez ne peut être négligée. Chaque point qu'il ajoute ne fera que les rapprocher de cet objectif colossal.

4. Le plus grand écart entre un Champion et son dauphin

Sergio Pérez et Max Verstappen.

Un autre record auquel Vettel s'accroche fièrement, mais peut-être plus pour très longtemps. L'Allemand a augmenté son propre record de 2011 (122 points) à un impressionnant écart de 155 points par rapport à Fernando Alonso lors de son dernier titre en 2013.

Verstappen s'est dangereusement approché de ce record en 2022, mais n'y est pas parvenu, terminant la saison avec 146 points d'avance sur Charles Leclerc. Cependant, 2023 offre une nouvelle opportunité, car l'avance de Verstappen sur Pérez (actuellement de 125 points) n'a pas diminué depuis le GP d'Azerbaïdjan en avril. Par conséquent, ce record a toutes les chances de connaître une actualisation cette année.

À l'heure actuelle, l'écurie Red Bull dispose d'une marge confortable de 256 points sur Mercedes et il est fort probable qu'elle batte l'écart record de 297 points établi par Mercedes en 2016. Toutefois, le récent regain de forme de Mercedes et McLaren pourrait quelque peu compliquer la tâche de Red Bull.

5. La victoire depuis le plus d'emplacements différents sur la grille

Au cours de ses sept premières années en F1, Verstappen n'avait gagné qu'à partir des quatre premières places sur la grille de départ. Cependant, à partir de 2022, il a élargi son répertoire en gagnant à partir de neuf positions de départ différentes. Son triomphe le plus récent a été obtenu en partant de la sixième place lors du GP de Belgique, ce qui lui a permis d'égaler le record global détenu par Fernando Alonso.

Fait remarquable, il ne reste que deux places dans le top 10 à partir desquelles Verstappen n'a pas encore gagné : la cinquième et la huitième.

Lors du GP d'Italie de l'année dernière, près de la moitié de la grille a choisi d'introduire de nouveaux éléments moteur et a ensuite subi des pénalités sur la grille, uniquement parce que Monza offrait des possibilités de dépassement plus élevées par rapport aux courses suivantes. Ce scénario pourrait se matérialiser à nouveau cette année, donnant à Verstappen une réelle chance de dépasser le record d'Alonso.

6. Le plus fort pourcentage de tours menés dans une saison

Max Verstappen

Après avoir déjà mené 567 tours cette année, Verstappen semble être un candidat sérieux pour battre le record de Vettel de 739 tours en tête, potentiellement dès Singapour. Ce qui est stupéfiant, cependant, c'est qu'il pourrait également devenir le premier pilote à mener 1000 tours en une saison s'il maintient son taux actuel de 78% de tours menés.

Red Bull a affirmé sa domination en menant plus de 95% de tous les tours cette saison. En revanche, des équipes comme Ferrari, Mercedes, McLaren et Aston Martin n'ont réussi collectivement qu'à boucler 30 tours en tête. À dix courses de la fin de la saison, Red Bull pourrait potentiellement dépasser le record de Mercedes de 1055 tours en tête – établi en 2016 – si l'écurie mène 362 tours supplémentaires.

Cependant, pour battre le record de pourcentage de 97% de tours menés, établi par le légendaire duo Ayrton Senna et Alain Prost chez McLaren en 1988, Red Bull doit mener au moins 596 des 602 tours encore prévus en 2023. Cela ne laisserait que six tours aux autres pilotes pour le reste de l'année. Cela semble difficile à réaliser, mais des choses plus étranges se sont déjà produites en F1.

7. Le nombre de podiums consécutifs

Depuis plus de vingt ans, il n'y a pas eu de changement. La véritable maîtrise de Michael Schumacher s'est révélée lorsqu'il est monté sur le podium lors de chaque course en 2002 et des deux courses précédentes, créant ainsi une impressionnante série de 19 podiums consécutifs.

Depuis Abu Dhabi l'année dernière, Verstappen est monté sur le podium lors de 13 courses consécutives et seuls Alonso (15), Lewis Hamilton (16) et Schumacher (19) le devancent dans cette statistique. Si le champion en titre continue sur sa lancée, il aura l'occasion de réécrire l'histoire lors de la course à domicile de Pérez, au Mexique.

Sundaram Ramaswami, également connu comme le "F1 StatsGuru", est un statisticien de la F1 et un créateur de contenu pour les réseaux sociaux.