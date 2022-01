Recrutement chez Mercedes : Red Bull a trouvé un accord

Red Bull Racing et Mercedes ont conclu un accord autour du recrutement de Ben Hodgkinson par l'écurie autrichienne, qu'il rejoindra finalement dans quelques mois. Red Bull doit structurer son propre département moteur pour prendre le relais de Honda, dont l'engagement officiel comme motoriste a cessé à l'issue de la saison dernière, et a annoncé en 2021 avoir débauché plusieurs ingénieurs de renom chez Mercedes.

En avril, l'arrivée de Ben Hodgkinson en qualité de directeur technique de ce département moteur avait été officialisée par Red Bull, sans toutefois préciser quand il pourrait entrer en fonction, celui-ci étant contractuellement engagé avec Mercedes.

Le contexte de tension entre les deux écuries, à la lutte pour le titre tout au long de l'année, n'a pas facilité la recherche d'un accord pour accélérer les choses positivement. Néanmoins, le dossier a trouvé une issue cette semaine puisque ce vendredi, Red Bull et Mercedes ont confirmé avoir trouvé un terrain d'entente qui permettra à Ben Hodgkinson d'endosser ses nouvelles responsabilités en mai prochain.

"Mercedes F1 et Red Bull F1 ont trouvé aujourd'hui un accord concernant le recrutement de Ben Hodgkinson", confirme un communiqué joint des deux écuries ce vendredi. "Selon les termes de cet accord, Ben, qui a rejoint Mercedes en août 2001, sera libre de rejoindre Red Bull Powertrains à partir du 24 mai 2022."

Ben Hodgkinson dirigeait l'ingénierie de Mercedes High Performance Powertrains depuis 2017, après avoir passé ces vingt dernières années au département moteur du constructeur situé à Brixworth. L'annonce de son recrutement par Red Bull s'accompagnait de cinq autres arrivées, toutes issues des rangs de Mercedes.

Steve Blewett deviendra directeur de la production, Omid Mostaghimi dirigera la partie électronique et ERS, Pip Clode sera à la tête du design mécanique de l'ERS, Anton Mayo sera en charge du design du moteur à combustion interne (ICE) et enfin, Steve Brodie sera le patron des opérations ICE.

Au printemps dernier, le directeur de Red Bull, Christian Horner, précisait : "En travaillant avec notre nouveau directeur technique, Ben Hodgkinson, et avec le personnel clé de Honda Racing Development qui a été retenu, chacun des cadres annoncés aujourd'hui apportera une richesse d'expérience, d'expertise et d'innovation au programme Red Bull Powertrains et nous fournira la plateforme technique la plus solide possible pour l'avenir."

