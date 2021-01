Red Bull a "clarifié" les détails d'un nouvel accord avec Honda

Voilà près de quatre mois que Honda a annoncé son départ de la Formule 1 au terme de la saison 2021, la marque indiquant préférer se tourner vers l'électrique et l'hydrogène pour l'avenir. Red Bull Racing est donc dans l'embarras pour la suite des événements, mais les négociations sont en bonne voie pour que la structure de Milton Keynes continue d'utiliser les unités de puissance nippones après le retrait du motoriste.

Lire aussi : Pourquoi le gel des châssis pourrait profiter à Red Bull

L'écurie n'a toutefois pas forcément les ressources ou le savoir-faire nécessaires afin de poursuivre le développement de ces complexes groupes propulseurs, et elle fait campagne sans relâche pour un gel total des moteurs dès le départ de Honda. Une mesure à laquelle Mercedes et Ferrari sont favorables, tandis que Renault a émis davantage de réserves.

"Pour la Formule 1, c'est très clairement du bon sens", déclare Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, dans les colonnes d'Auto Motor und Sport. "Le gel moteur est le plus important. Niveler les performances sera certainement plus difficile. Mais si le gel du développement est là, tout le projet devient déjà plus facile à gérer pour nous."

"Tout a été clarifié [avec Honda]. Le calendrier est établi. Tout le monde est dans les starting-blocks. Mais Il n'y aura pas de feu vert avant d'avoir la preuve écrite de la FIA que l'arrêt des développements moteur arrive."

"Nous attendons la décision de la FIA. Il devrait y avoir une clarification là-dessus la semaine prochaine. Ce n'est pas une loi Red Bull. Nous avons un plafond budgétaire. Nous discutons d'une restriction et d'une réduction des salaires des pilotes. Il n'y a qu'avec les moteurs que tout est censé rester ouvert plus longtemps. De surcroît, on tend clairement vers une nouvelle réglementation moteur avancée à 2025. Malheureusement, ce moteur a entraîné tant de coûts. Investir dedans encore plus maintenant n'a pas de sens."

Et si ce gel moteur n'avait finalement pas lieu ? "Cela signifierait que Red Bull devrait drastiquement réévaluer sa situation en Formule 1", avertit Marko. "Ce n'est pas du chantage. Par pur bon sens et pour des raisons de coûts, un gel moteur est la seule manière d'avancer avec ces malheureuses unités de puissance."

Enfin, lorsqu'il lui est demandé si Red Bull a un plan B en cas d'échec de la reprise des moteurs Honda, l'Autrichien répond simplement : "Non." La réglementation imposerait à Renault, qui n'a plus d'équipe cliente, de motoriser les deux écuries au taureau, mais Marko agite clairement la menace d'un départ pur et simple de la Formule 1 par ces teams.