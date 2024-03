Red Bull affirme que son avance est "faussée", Mercedes pas convaincu

Dans la continuité de sa saison 2023 dominante, Max Verstappen a facilement écrasé la concurrence au Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la campagne 2024, en franchissant la ligne d'arrivée avec 22,4 secondes d'avance sur son dauphin et coéquipier, Sergio Pérez, après avoir signé la pole position, réalisé le meilleur tour en course et mené tous les tours.

L'ampleur de l'avantage de Red Bull en matière de rythme de course a porté un coup à ses rivaux, qui espéraient que les qualifications, très serrées, laisseraient présager une lutte pour la victoire plus disputée cette année. Mais selon Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, le GP de Bahreïn n'a pas dépeint un tableau clair de la situation en piste compte tenu de la stratégie pneumatique différente du taureau rouge.

"On ne peut pas tirer trop de conclusions d'une seule épreuve en raison de la nature du circuit, des températures et du fait que nous sommes en mesure d'utiliser un pneu tendre en course", a expliqué Horner. "Nous avons été surpris que d'autres ne fassent pas de même. Ça a peut-être faussé la fin du relais. Néanmoins, c'était une performance dominante et c'est super d'obtenir ce score maximum."

Toutefois, la concurrence émet de sérieux doutes. "Je pense que Max n'est pas dans une autre catégorie mais dans une autre galaxie. La performance est extraordinaire", a lancé Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, qui s'attend également à ce que Red Bull remporte toutes les courses de 2024 : "Malheureusement, oui. Il faut juste reconnaître que le niveau de performance [de Verstappen] est vraiment très élevé."

Toto Wolff, team principal et PDG de Mercedes-AMG F1.

Horner n'est pas d'accord avec le fait que Red Bull soit si loin devant, et il pense que le tableau de Bahreïn indique en fait une plus grande menace pour son équipe. "Je suis navré que la course n'ait pas été plus divertissante pour vous, mais c'est le résultat de l'équipe faisant son travail en produisant une voiture incroyable", a-t-il déclaré.

"Nous avons un échantillon d'une course et je sens que le peloton va se regrouper cette année. Donc je ne pense pas que l'on puisse considérer comme acquis ce qui s'est passé lors d'une seule course, sur une surface spécifique et dans des conditions spécifiques."

"Je suis dans ce métier depuis trop longtemps pour tirer trop de conclusions d'une seule course. C'est un début fantastique et nous apprécions ce moment. Mais c'est une longue saison, avec de nombreux circuits différents, des challenges différents, des conditions différentes. Et ce que nous avons vu lors des essais, c'est que la situation est plus serrée. Nous avons fait ce qu'il fallait ce week-end. Nous avons pris les bons pneus pour la course. Nous avons réalisé une course parfaite avec les deux voitures et nous avons obtenu un excellent résultat. Mais je pense que les choses vont converger."