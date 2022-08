Red Bull chipe encore un ingénieur moteur à Mercedes

Charger le lecteur audio

Red Bull renforce sa division Powertrains en prévision d'un partenariat avec Porsche pour la nouvelle réglementation moteur à partir de 2026. Dans le cadre de ses efforts ambitieux, l'équipe tente de recruter le meilleur personnel possible et a déjà attiré un certain nombre de collaborateurs clés du rival Mercedes au cours des 12 derniers mois.

Parmi eux, son nouveau directeur technique Ben Hodgkinson, qui était responsable de l'ingénierie mécanique chez Mercedes High Performance Powertrains depuis 2017, après avoir passé 20 ans chez le constructeur allemand.

Aujourd'hui, il est apparu que le pilier du département F1, Phil Prew, qui était dernièrement ingénieur en chef de la division moteur de Mercedes, a accepté de rejoindre Red Bull pour occuper un rôle important au sein de son projet d'unité de puissance.

Aucune annonce officielle n'a été faite quant à la date de son entrée en fonction. Comme il était un employé important chez Mercedes, il est probable qu'il doive respecter une période de préavis – et surtout d'inactivité contrainte – avant de pouvoir commencer à travailler à Milton Keynes.

Prew a vécu une longue carrière en F1, puisqu'il a passé une vingtaine d'années chez McLaren avant de rejoindre Mercedes en janvier 2016. Il avait initialement été engagé par McLaren en tant qu'ingénieur en dynamique des véhicules en 1997, puis a gravi les échelons pour devenir ingénieur de course, ingénieur de course principal, puis ingénieur en chef à partir du début de saison 2013.

Prew a travaillé avec Lewis Hamilton en tant qu'ingénieur de course pour le premier titre de Champion du monde du Britannique en 2008, après avoir joué ce rôle pour David Coulthard et Juan Pablo Montoya.

L'arrivée de Prew chez Red Bull intervient alors que l'usine moteur de l'entreprise vient d'être achevée et qu'elle s'efforce de développer ses activités futures.