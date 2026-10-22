Formule 1

Red Bull a appelé Christian Horner après la première victoire de son moteur en F1

La contribution de l'ancien directeur de l'écurie au succès actuel de Red Bull a été saluée.

Benjamin Vinel

Mis à jour: 22 oct. 2026, 12:26

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Photo de : Bryan Bedder / Getty Images

Christian Horner a révélé que les actionnaires de Red Bull l'avaient appelé après la première victoire en Formule 1 du moteur Red Bull Ford Powertrains, décrochée en Malaisie.

Horner avait rejoint l'écurie basée à Milton Keynes en tant que directeur avant la saison 2005, lorsque Red Bull avait racheté l'équipe Jaguar. Il a toutefois été limogé en juillet 2025, puis remplacé par Laurent Mekies.

Au cours de ses deux décennies à la tête de l'équipe, Horner l'a non seulement conduite à huit titres pilotes et six titres constructeurs, mais il a également supervisé sa transition du statut de cliente à celui de motoriste, après le retrait de Honda de la F1 à l'issue de la saison 2021.

Red Bull a pu continuer à utiliser les moteurs japonais jusqu'à l'an dernier. Sa propre unité de puissance, développée en collaboration avec Ford, a fait ses débuts en 2026.

Le moteur Red Bull a décroché sa première victoire au Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, grâce à Max Verstappen. Le Néerlandais a ensuite enchaîné avec un deuxième succès, une semaine plus tard à Singapour.

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"Nous avions réussi à le faire du côté du châssis, puis le défi s'est présenté : pouvions-nous y parvenir du côté du moteur ?", a expliqué Horner lors d'une conférence organisée dans le cadre de l'Autosport Business Exchange, à New York.

"Il nous fallait un moteur après l'annonce du retrait de Honda en 2020. Nous avons donc créé cette start-up appelée Powertrains, avec la même philosophie : attirer les talents, donner leur chance aux gens, leur offrir des opportunités, leur donner les moyens d'agir et les encourager à repousser les limites."

"Je suis extrêmement fier d'avoir participé au développement du moteur qui a été conçu et livré cette année."

Christian Horner s'est exprimé à l'Autosport Business Exchange, à New York.

Photo de: Bryan Bedder / Getty Images

La contribution de Horner a été reconnue par la marque elle-même, puisque les dirigeants de Red Bull lui ont passé cet appel.

"C'était un geste appréciable. Voir ce moteur et savoir tout ce qu'il a fallu pour y parvenir, toute la sueur et les larmes versées en chemin...", a poursuivi le Britannique.

"Pour tous les hommes et toutes les femmes qui y ont contribué, c'est une réussite absolument incroyable. Remporter un Grand Prix est très difficile, même dans les meilleures circonstances."

"J'ai été très reconnaissant envers les actionnaires qui m'ont contacté, ainsi qu'envers tous les hommes et toutes les femmes qui m'ont appelé pour me remercier. C'était un appel bien différent de celui que j'avais reçu 15 mois auparavant."

Horner fait référence à l'appel qui avait conduit à son limogeage, alors que sa position était devenue de plus en plus fragile après la mort de Dietrich Mateschitz, cofondateur de Red Bull.

Christian Horner et Dietrich Mateschitz (Archives).

Photo de: Sutton Images

Horner ne bénéficiait pas du soutien du clan Verstappen et perdait également celui de la famille Yoovidhya, dont Chalerm Yoovidhya est l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Il décrit néanmoins la nouvelle de son départ comme "assez brutale et particulièrement soudaine".

"Je sentais que les choses changeaient", a-t-il ajouté. "Rien ne reste éternellement identique et, après le décès tragique du fondateur Dietrich Mateschitz à la fin de l'année 2022, il était inévitable que l'entreprise évolue et change."

"Dietrich, c'était Red Bull. Il était le moteur de toutes les grandes décisions. Et, soudain, essayer de remplacer quelqu'un comme lui était évidemment impossible."

"Puis, à mesure que le groupe évoluait et relevait ce défi, les choses sont devenues différentes. Il y avait une volonté de ramener davantage de contrôle au siège, ce qui contrastait avec l'autonomie dont nous avions bénéficié chez Red Bull Racing."

"La voie empruntée était différente de celle que nous suivions jusque-là, et on pouvait sentir que les choses changeaient. Ce n'était pas une question de bien ou de mal, c'était simplement différent."

"Finalement, nous sommes donc arrivés dans une impasse."

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