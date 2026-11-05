Formule 1

Red Bull devra encore patienter avant de profiter de sa nouvelle soufflerie

Laurent Mekies estime que cette installation ultramoderne ne devrait profiter qu'à la deuxième moitié du développement de la monoplace 2027.

Alex Harrington Ronald Vording

Publié: 5 nov. 2026, 10:05

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Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Red Bull attend depuis longtemps sa nouvelle soufflerie. Lors du Grand Prix de Mexico, le directeur de l'écurie, Laurent Mekies, a confirmé que celle-ci ne serait opérationnelle que dans le courant de la saison 2027.

Cette nouvelle installation, située à Milton Keynes, remplacera la soufflerie actuelle de Bedford. Qualifiée par l'ancien dirigeant de Red Bull, Christian Horner, de "relique de la Guerre froide", cette infrastructure est devenue un véritable objet d'attente pour l'écurie, qui espère pouvoir tirer pleinement profit de son nouvel outil. Initialement, la mise en service était prévue pour la saison 2026.

"En ce qui concerne le calendrier, elle n'est pas encore prête", a expliqué Laurent Mekies à la presse, après une question de Motorsport.com. "Elle sera mise en service dans le courant de la saison prochaine. Est-ce que ce sera au premier trimestre, au deuxième ou au troisième ? Nous verrons."

Le Français a ajouté que la date dépendrait de plusieurs facteurs.

"Cela dépendra du temps dont nous aurons besoin pour la mettre en service, puis pour effectuer les travaux de calibrage. Elle ne devrait donc probablement servir que pour la deuxième partie du développement de la voiture 2027, et, espérons-le, pour la majeure partie de celui de la monoplace 2028."

Laurent Mekies a reconnu que Red Bull utilisait actuellement ce qui est probablement la plus ancienne soufflerie du plateau, malgré les succès obtenus par l'équipe avec cette installation.

"Autant la soufflerie que nous utilisons a finalement permis d'obtenir des résultats extraordinaires ces dernières années, autant je pense que votre analyse est juste : c'est probablement la plus ancienne du plateau."

Entre 2021 et 2024, Red Bull a remporté quatre titres consécutifs chez les pilotes avec Max Verstappen en s'appuyant sur l'installation de Bedford. La campagne 2023 de l'écurie reste même la plus dominatrice de l'histoire du championnat. Pas mal pour une antiquité !

Mekies s'attend à ce que la nouvelle soufflerie donne un coup de pouce à l'équipe, mais ses bénéfices ne seront pas immédiats.

"Lorsqu'on passe à une installation ultramoderne, et que l'équipe a vraiment essayé de concevoir puis de construire quelque chose qui la replacera au tout premier rang dans ce domaine, on peut évidemment en attendre un avantage compétitif."

"Cet avantage ne se manifestera donc pas dès que nous aurons tout mis en route, mais cette installation va certainement nous permettre de libérer du potentiel et offrir une nouvelle manière aux personnes talentueuses de nos départements aérodynamiques d'exprimer leurs idées."

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