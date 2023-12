Toutes les écuries nient être à l'origine de l'enquête FIA sur Wolff

Depuis ce mardi, le monde de la Formule 1 a ajouté un nouveau feuilleton à sa panoplie. La FIA a en effet annoncé l'ouverture d'une enquête pour un conflit d'intérêts potentiel concernant un membre de Formula One Management et un directeur d'écurie. Même si aucun nom n'a officiellement été révélé, il est entendu que cette enquête concerne Susie Wolff, en sa qualité de directrice générale de la F1 Academy, et Toto Wolff, le directeur de Mercedes, tous deux mariés.

L'enquête s'appuierait sur des plaintes formulées par d'autres directeurs d'écuries de la discipline reine concernant des transferts d'informations auxquelles ni Toto, ni Susie Wolff ne devraient avoir accès du fait de leur position respective mais qui auraient tout de même pu être échangées entre eux. Depuis l'annonce de l'investigation, la F1, Mercedes et Susie Wolff ont pris la parole pour remettre fermement en cause des "allégations" jugées non fondées.

Dans le contexte de rivalité qui l'oppose à Mercedes, que ce soit sur la piste ou en dehors, d'aucuns ont tôt fait de pointer Red Bull du doigt comme étant parmi les initiateurs de cette enquête. Or, interrogé sur le sujet pour Sky Sports, Christian Horner a démenti toute intervention de son écurie, mettant notamment en avant le travail mené par la marque autrichienne aux côtés de Susie Wolff dans le cadre de la F1 Academy.

"Écoutez, nous avons une grande rivalité sur la piste, mais nous n'avons porté aucune réclamation officielle auprès de la FIA, que ce soit concernant Susie, Toto ou Mercedes", a déclaré Horner. "En réalité, Red Bull est l'écurie qui est la plus impliquée dans la F1 Academy depuis sa création, au point qu'entre les deux équipes détenues par Red Bull, nous allons engager trois voitures. Nous travaillons donc étroitement avec Susie, qui fait du très bon travail avec la F1 Academy. Comme d'autres, nous avons été relativement surpris par le communiqué qui a été publié hier soir, mais il n'a certainement pas été initié, demandé ou provoqué par Red Bull."

"Nous avons été relativement surpris par le communiqué qui a été publié hier soir, mais il n'a certainement pas été initié, demandé ou provoqué par Red Bull."

"Comme je l'ai dit, nous n'avons porté aucune réclamation officielle ni fait aucune demande à la FIA ou à FOM", a-t-il ajouté en réponse à une nouvelle question. "En effet, nous travaillons très étroitement avec Susie sur la F1 Academy. Nous sommes la seule écurie – ou le seul groupe – qui va engager trois voitures dans l'Academy pour 2024, et ils font du très bon travail avec l'Academy. Nous en sommes certainement enthousiasmés. En ce qui concerne les autres équipes : je ne peux pas parler pour les autres. Cela regarde la FIA. Elle a pris cette décision, mais comme je l'ai dit, cela n'a certainement rien à voir avec Red Bull."

Peu de temps après ces déclarations, l'intégralité des écuries ont publié entre 18h30 et 19h10, heure française, un communiqué identique sur les réseaux sociaux indiquant : "Nous pouvons confirmer que nous n'avons déposé aucune plainte auprès de la FIA au sujet des allégations de transmission d'informations confidentielles entre un directeur d'équipe de F1 et un membre du personnel de FOM. Nous sommes heureux et fiers de soutenir la F1 Academy et sa directrice générale en nous engageant à sponsoriser sous nos couleurs une concurrente à partir de la saison prochaine."