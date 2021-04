Red Bull déploie son département moteur avec une ambition décuplée

À Milton Keynes, les travaux ont débuté cette semaine pour préparer la nouvelle usine ultra-moderne qui accueillera le département moteur de Red Bull Racing, baptisé Red Bull Powertrains. Le chantier est lancé pour se doter d'une infrastructure efficace, mais l'ambition est également d'attirer les "meilleurs talents" possibles pour venir y travailler.

L'an prochain, conséquence du retrait de Honda, Red Bull héritera des unités de puissance du motoriste japonais et devra se charger de leur exploitation. Pour réussir son pari, l'écurie autrichienne ne lésine pas sur les efforts ni sur les investissements consentis. Réputée pour son savoir-faire en matière de conception de châssis, la structure veut acquérir à terme les mêmes lettres de noblesse en matière de motorisation. Il y a des années de cela, pour devenir une référence côté châssis, Red Bull avait recruté Adrian Newey comme directeur technique. Une stratégie qui devrait s'appliquer de la même manière aujourd'hui pour le département moteur.

"Nous appliquerons exactement la même philosophie que ce que nous avons fait au niveau châssis", confirme Christian Horner dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "Exactement comme nous l'avions fait avec le châssis, l'intention est de s'assurer que nous attirions les bons et les meilleurs talents. En définitive, la F1 est toujours un sport d'équipe. C'est un sport fait de gens. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous hébergeons nos installations sur le site de Milton Keynes. C'est pour s'assurer qu'il y ait cette intégration en douceur entre l'unité de puissance et le châssis."

Conçu sur mesure au sein du complexe déjà existant de Red Bull à Milton Keynes, en Grande-Bretagne, le nouveau bâtiment dédié aux moteurs est actuellement en cours de préparation pour être parfaitement adapté aux besoins. La proximité entre le département châssis et celui des moteurs a été rapidement identifiée comme primordiale par l'écurie, qui deviendra la seule à compter une telle situation géographique avec Ferrari.

Si dans un premier temps Red Bull récupérera la propriété intellectuelle de Honda et en conservera l'essentiel, à plus long terme l'ambition est de produire un moteur entièrement nouveau pour la future réglementation 2025. Avoir le contrôle à la fois de la partie châssis et de la section moteur fera entrer l'écurie dans une dimension supérieure.

"C'est terriblement excitant", ne cache pas Christian Horner. "Évidemment, le gel des moteurs était important pour assurer ce qui sera effectivement une période d'intérim. Mais pour le nouveau moteur, quand il arrivera, potentiellement en 2025, nous sommes en train de construire une structure. Nous allons hériter de personnes formidables et talentueuses de chez Honda, mais nous sommes absolument déterminés à faire en sorte d'avoir les bonnes personnes dans les bons rôles, d'une manière efficace qui s'intègre pleinement avec la partie châssis."

Propos recueillis par Jonathan Noble