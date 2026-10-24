Formule 1 GP des États-Unis

Les deux chantiers prioritaires de Red Bull et Verstappen à Austin

Max Verstappen estime que la journée de vendredi sur le Circuit des Amériques a été "plutôt bonne". Outre les bosses particulièrement marquées, le directeur technique Pierre Waché identifie un autre domaine dans lequel Red Bull doit progresser.

Ronald Vording

Mis à jour: 24 oct. 2026, 09:01

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen a terminé les deux séances d'essais libres du Grand Prix des États-Unis de Formule 1 aux deuxième et troisième places. À chaque fois, le quadruple champion du monde a concédé moins de deux dixièmes de seconde à Charles Leclerc, auteur du meilleur temps.

Red Bull ne se détache pas immédiatement du reste du plateau comme elle a pu le faire en Malaisie. Verstappen se montre néanmoins globalement satisfait des premiers signes envoyés par la RB22 au Texas.

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"Le week-end a bien commencé. Ce circuit n'est jamais facile lorsqu'il s'agit de trouver le bon compromis entre les virages lents et les virages rapides", a déclaré le Néerlandais après les EL2.

"Les bosses compliquent encore les choses. On essaie donc de trouver un bon équilibre sur la voiture et de prendre le bon rythme. C'est sur cela que nous avons travaillé entre les EL1 et les EL2. Il reste encore un peu de travail pour affiner cet équilibre, mais la journée a été plutôt bonne."

Concrètement, les équipes doivent trouver un compromis sur deux fronts ce week-end. Compte tenu de la variété du tracé du Circuit des Amériques, le premier concerne l'équilibre entre les virages rapides et les virages lents. D'après les données GPS, Red Bull semble compétitive dans les portions rapides, ce qui permet au directeur technique Pierre Waché de désigner clairement le domaine dans lequel l'équipe doit progresser.

"C'est clairement sur les performances à basse vitesse que nous nous concentrons actuellement. La basse vitesse est la clé pour nous."

Les données le confirment. En comparant les meilleurs tours de Leclerc, Antonelli et Verstappen, on constate que les virages les plus lents du circuit sont majoritairement colorés en rouge, signe d'un avantage pour Ferrari. Leclerc se montre performant aussi bien au freinage qu'en sortie du premier virage, et affiche le même profil dans le virage 11, ce long gauche à basse vitesse qui précède la ligne droite.

Au bout de cette longue ligne droite, juste avant le point de freinage, Verstappen devance Leclerc de près d'un dixième de seconde, tandis qu'Antonelli possède plus de deux dixièmes d'avance. Le pilote Red Bull perd toutefois beaucoup de terrain dans les virages 12 à 16, une autre portion lente du circuit.

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Ces observations confirment les propos de Waché, mais le défi à Austin ne se limite pas à trouver le bon équilibre entre les différentes catégories de virages. Le compromis entre la performance pure et la capacité de la voiture à absorber correctement les bosses est tout aussi important. Jeudi, Verstappen les avait qualifiées d'"inacceptables".

"Le comportement de la voiture sur ces bosses est conforme à ce que l'on peut attendre : elle rebondit énormément", a expliqué Waché lorsqu'il a été interrogé sur la manière dont la RB22 s'adaptait aux conditions de piste.

"Le circuit est extrêmement bosselé, particulièrement dans le premier virage au freinage. Il faut être très prudent. Mais oui, c'est le problème avec ce type de configuration que nous utilisons. La voiture est moins rigide que l'an dernier, mais elle n'en est pas non plus très éloignée. Elle n'absorbe pas très bien les bosses ici."

En parlant de configuration, Waché ne fait pas spécifiquement référence aux choix de Red Bull, mais à ceux imposés par la génération actuelle de monoplaces. En théorie, celles-ci devraient être légèrement plus confortables sur les bosses que les voitures à effet de sol des dernières années. Pourtant, Verstappen a expliqué jeudi que c'était en réalité l'inverse.

Grâce à l'aérodynamique active et au mode ligne droite, les monoplaces se relèvent légèrement dans les lignes droites. Cela limite l'usure des patins sous le fond plat et permet aux équipes de repousser encore davantage les limites en matière de hauteur de caisse. En conséquence, celle-ci est particulièrement basse au freinage et dans les virages, précisément les zones où le Circuit des Amériques est extrêmement bosselé.

Selon Waché, améliorer le comportement de la voiture sur les bosses et ses performances à basse vitesse constitue donc les deux priorités de Red Bull avant les qualifications.

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

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