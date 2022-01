Red Bull aurait échoué à un crash-test de sa F1 2022

Charger le lecteur audio

L'édition italienne de Motorsport.com rapporte que Red Bull aurait échoué à passer le crash-test obligatoire de la FIA pour la partie avant de sa nouvelle RB18. Un contretemps pour l'équipe d'Adrian Newey, même si cette situation est loin d'être dramatique.

La réglementation technique 2022 de la Formule 1 impose une refonte quasi intégrale des monoplaces par rapport aux saisons précédentes. Le but étant, tout en apportant un nouveau look futuriste aux voitures, d'en simplifier les structures aérodynamiques et de générer une partie de l'adhérence via l'effet de sol, afin de favoriser les luttes en piste en permettant aux pilotes de pouvoir se suivre plus longtemps.

Comme à chaque révolution technique, les écuries s'avancent dans l'inconnu et chacun des concepts qui guident la fabrication et le développement d'une nouvelle voiture doit être mis à l'épreuve de la piste et de la concurrence pour connaître sa pertinence en matière de performance relative. En attendant les premiers tests collectifs, le travail hivernal s'étire le plus possible pour maximiser la recherche et le développement, au terme duquel les pièces sont fabriquées et subissent des crash-tests imposés par la FIA afin d'être homologuées et utilisées en essais hivernaux ou en Grands Prix.

La livrée Red Bull sur une F1 2022

Ce serait donc à cette étape que le nez de la Red Bull RB18, structure déformable qui est l'une des premières à entrer en contact avec un obstacle en cas de collision frontale, chargée d'en dissiper une grande partie de l'énergie au moment du choc, aurait échoué à entrer dans les critères fixés par l'instance, selon les sources de notre édition italienne. Les tests ont été réalisés au Cranfield Impact Centre, en Grande-Bretagne, un centre spécialisé dans le domaine et qui est approuvé par la FIA.

Ce contretemps n'est pas forcément un mauvais signe et n'est pas une première. Adrian Newey, à la direction technique de Red Bull, a l'habitude d'explorer des concepts extrêmes flirtant avec les limites réglementaires et de résistance. La résolution de ce problème pourrait ne nécessiter qu'un simple renforcement de la pièce sans avoir à la redessiner et ne présage pas encore d'une situation inquiétante pour le concept de la partie avant ou de la voiture en général.

Toutefois, Red Bull étant parmi les quatre écuries n'ayant pas encore annoncé la date de présentation de son nouveau bolide, il semble que cet échec ait eu un impact sur le calendrier prévu par l'écurie pour la suite de sa montée en puissance lors de cette pré-saison. Un nouveau test devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Selon les premières indiscrétions rapportées par Motorsport.com Italie, la RB18 pourrait flirter avec l'empattement maximum autorisé par les règles, avec un arrière long pour maximiser la taille des pontons sous lesquels doit être généré l'effet de sol et une partie avant plutôt courte. Les F1 version 2022 ne devraient pas nécessiter d'éloigner les pneus le plus possible de l'entrée des pontons, car cette zone sera désormais dégagée de toute structure aérodynamique. Aussi, le flux d'air perturbé par les pneus ira s'engouffrer, en étant "nettoyé" par aspiration, directement dans les tunnels qui créeront l'effet de sol.

Avec Franco Nugnes