Red Bull joue peut-être gros en Autriche pour convaincre Verstappen

À l'approche de l'épreuve à domicile de Red Bull à Spielberg, l'avenir de Max Verstappen en Formule 1 suscite une nouvelle fois beaucoup d'attention, tout comme l'option présente dans le contrat Mercedes de George Russell, sujet qui a alimenté les spéculations dans la presse italienne.

Dans les faits, la situation de Verstappen reste sensiblement la même que ces dernières semaines : Red Bull aimerait qu'il confirme son engagement pour les années à venir, mais le Néerlandais peut encore se permettre d'attendre.

La situation présente de nombreuses similitudes avec celle d'il y a un an. Comme à l'époque, Red Bull doit une nouvelle fois démontrer à son pilote qu'elle est capable de redresser une situation compliquée, tandis que Verstappen – notamment en raison des clauses bien connues de son contrat – peut se permettre de jouer la montre aussi longtemps qu'il le souhaite.

Après un début de saison difficile, Red Bull a franchi une première étape avec le package d'évolutions introduit à Miami. Le surpoids de la RB22, estimé à environ 12 kg, a été réduit de moitié en Floride, tandis que le package aérodynamique a également été profondément revu, notamment avec des pontons corrigés.

Pierre Waché avait immédiatement confirmé à Motorsport.com qu'une deuxième étape suivrait en Autriche, ce qui explique pourquoi de nombreux regards sont tournés vers la RB22 ce week-end.

Le directeur d'équipe Laurent Mekies espère réduire un déficit estimé entre trois dixièmes et demi et quatre dixièmes au tour à seulement un dixième, mais reconnaît que le package autrichien ne suffira pas à lui seul pour se battre pour la victoire.

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Verstappen en est également conscient et a expliqué jeudi que les progrès réalisés par Red Bull depuis le début de saison avaient été plus faciles à obtenir que ceux qu'il reste encore à accomplir.

"Ce sont évidemment aussi les étapes les plus faciles à franchir quand on est loin derrière", a-t-il déclaré. "La dernière étape est toujours la plus difficile, celle qui permet réellement de se battre pour la victoire."

"Voyons donc comment nous pouvons y parvenir et nous retrouver dans cette lutte. Je ne sais pas si cela peut arriver dès ce week-end. Mais l'équipe donne toujours tout ce qu'elle a et pousse au maximum pour rendre la voiture plus rapide."

"Mais nous savons que les autres équipes apportent elles aussi constamment des évolutions. Nous devons donc toujours essayer de trouver un petit quelque chose en plus pour réduire l'écart. Il était assez clair à Barcelone qu'il existait encore un déficit, donc j'espère que ce sera un peu mieux ce week-end."

Avant le week-end de Barcelone, Red Bull concentrait principalement son attention sur ses performances dans les virages rapides. Sur les circuits dominés par les virages lents, comme Miami, Montréal ou Monaco, l'équipe s'était montrée relativement compétitive, mais elle craignait davantage les enchaînements rapides du Circuit de Barcelona-Catalunya.

La réalité s'est révélée plus complexe qu'un simple point faible : les performances dans les virages rapides n'ont même pas été particulièrement décevantes, mais la conclusion a été que Red Bull manque tout simplement d'un peu de performance partout.

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"C'est une combinaison de choses sur lesquelles nous devons progresser. Nous étions effectivement un peu inquiets concernant les virages rapides, mais je pense que c'est un problème d'équilibre général."

"Nous savons que la voiture est lourde et nous devons simplement trouver davantage d'appui, plus d'adhérence et une meilleure capacité à franchir les vibreurs. Ce sont toutes ces petites choses qui peuvent faire la différence et améliorer notre voiture."

Lorsqu'il lui a été demandé à quel point l'impact des évolutions prévues en Autriche pour les prochaines courses serait crucial pour son avenir au sein de l'équipe, le quadruple champion du monde a répondu : "Je pense que c'est surtout crucial pour nous en tant qu'équipe. Nous voulons progresser entre notre niveau du début de saison et celui auquel nous souhaitons terminer l'année."

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"Nous savons qu'il nous manque de la performance, donc l'objectif est simplement d'essayer d'améliorer la voiture. Je pense que c'est ce que tout le monde veut."

Verstappen n'a pas non plus souhaité répondre pleinement à la question de savoir s'il réévaluerait sa propre situation si Red Bull restait seulement la quatrième force du plateau à l'approche de la trêve estivale.

"Eh bien, nous verrons. C'est difficile à dire pour le moment. Nous n'aimons pas être la quatrième meilleure équipe, donc nous voulons faire mieux. C'est ce sur quoi nous travaillons actuellement."