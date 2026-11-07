Formule 1 GP de São Paulo

Red Bull explique pourquoi Verstappen a écourté les essais libres au Brésil

L'équipe a relevé trop d'incohérences dans les données des longs relais. Hannah Schmitz, responsable de la stratégie en course chez Red Bull, a donc estimé qu'il n'y avait plus grand-chose à apprendre en restant en piste plus longtemps

Ronald Vording

Publié: 7 nov. 2026, 07:22

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen a terminé les séances d'essais libres du vendredi à São Paulo à la troisième place. Le Néerlandais a occupé cette position lors des deux séances et a également accusé environ deux dixièmes et demi de retard sur le pilote le plus rapide à chaque fois, Lando Norris ayant signé le meilleur temps de la première séance et Kimi Antonelli celui de la deuxième.

Red Bull estime que sa monoplace dispose une nouvelle fois d'un "potentiel suffisant" pour se battre aux avant-postes, même si tout ne s'est pas déroulé sans accroc pour Verstappen à Interlagos. Lors de la première séance d'essais libres de la journée, il s'est plaint – comme souvent – des rétrogradages, tandis qu'un problème de direction assistée lui a demandé un "véritable effort physique" en fin de séance.

Lors des EL2, Verstappen a été à l'origine de l'un des échanges radio les plus divertissants de la saison de F1 jusqu'à présent, lorsqu'il n'a pas immédiatement compris un message de Tom Hart – qui remplace une nouvelle fois Gianpiero Lambiase au poste d'ingénieur de course ce week-end – au sujet de l'unité de puissance et de la boîte de vitesses.

"Nous n'avons donc rien sur le sélecteur, mais ils s'adaptent à toi", a expliqué Hart à la radio. Ce qui a poussé Verstappen à répondre sur un ton presque chantant : "Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dois parler directement au moteur ? Je crois que je devrais lui dire : 'Oh, embrayage, je change de rapport ! Sinon, tu seras puni !'"

Plus notable encore, Verstappen a écourté la deuxième séance d'essais libres. Alors qu'il restait un peu plus de six minutes au chronomètre, le quadruple champion du monde regagnait déjà la voie des stands, apparemment à sa propre initiative, si l'on en croit les échanges radio.

Verstappen a proposé de rentrer, ce à quoi Hart a répondu : "D'accord, Max. Si tu veux rentrer, fais-le à la fin de ce tour. Pour information, la radio fonctionne mal."

À l'issue de la journée d'essais à São Paulo, Hannah Schmitz, responsable de la stratégie en course chez Red Bull, a expliqué pourquoi Verstappen était rentré aux stands plus tôt que prévu : "C'est simplement parce que nous avons relevé beaucoup d'incohérences lors des longs relais et que nous ne pensions plus que rester en piste nous serait utile."

"Nous n'obtenions pas les données dont nous avions besoin. Nous savions ce que nous voulions examiner et modifier pendant la nuit, alors nous sommes directement passés à cela."

C'est d'autant plus notable que ce retour anticipé aux stands a également privé Verstappen de la possibilité d'effectuer un départ d'essai sur la grille. Compte tenu de la forte pente de la grille de départ de l'Autodromo José Carlos Pace et des départs qui n'ont pas toujours été très réussis pour Red Bull cette année, ce choix est remarquable.

Après la sortie de Verstappen de sa monoplace, des mécaniciens ont été aperçus en train de travailler sous sa RB22.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Concernant la hiérarchie, Schmitz estime que la monoplace devrait une nouvelle fois disposer d'un bon potentiel ce week-end, après les trois victoires de Verstappen lors des quatre derniers Grands Prix.

"Je pense que tout le monde s'accorde à dire que la voiture a beaucoup de potentiel, mais les deux pilotes ont des points qu'ils souhaitent examiner et modifier pendant la nuit. D'une certaine manière, c'est une bonne chose, car cela signifie que nous savons ce qui se passe sur la voiture et ce que nous pouvons corriger."

"Il y a beaucoup de potentiel et d'optimisme pour la suite du week-end."

Il faudra toutefois également tenir compte des prévisions météorologiques. Dans le cadre du programme de roulage établi par Schmitz, Red Bull a cherché à bien comprendre le comportement des trois types de pneus, même si la question reste de savoir quelle valeur auront ces données compte tenu de l'évolution des températures et du risque de pluie.

"Je pense que le choix de la séance durant laquelle utiliser les pneus durs ou les pneus mediums aujourd'hui s'est joué à peu de chose", a déclaré Schmitz.

"Je pense que toutes les équipes de pointe ont testé les trois types de pneus, car leurs performances sont très proches. Le choix dépend beaucoup des préférences du pilote, des habitudes et des préférences de l'équipe. C'est précisément ce que nous essayons de mieux comprendre."

"Aujourd'hui, les conditions étaient évidemment très différentes de celles qui sont prévues dimanche. Nous devons donc maintenant déterminer comment elles pourraient se traduire dans les conditions de dimanche. Et je pense que c'est là toute la difficulté."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Les évolutions de McLaren sont une "agréable surprise" au Brésil

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Ronald Vording





"Des rétrogradages inacceptables" : Verstappen explique ses critiques permanentes à la radio



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



13 h



"Des rétrogradages inacceptables" : Verstappen explique ses critiques permanentes à la radio





EL1 - Norris leader à Interlagos, Herta décroche sa Super Licence



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



14 h



EL1 - Norris leader à Interlagos, Herta décroche sa Super Licence





Max Verstappen plaisante sur le risque de pluie au Brésil : "J'ai installé un antivirus maintenant !"



Formule 1



Formule 1



GP de São Paulo



1 j



Max Verstappen plaisante sur le risque de pluie au Brésil : "J'ai installé un antivirus maintenant !"

Plus de

Max Verstappen





Verstappen réclame une "discussion" avec le moteur Red Bull après des problèmes de frein moteur "aléatoires"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Verstappen réclame une "discussion" avec le moteur Red Bull après des problèmes de frein moteur "aléatoires"





Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans





Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 j



Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"

Plus de

Red Bull





Les performances de Lawson compliquent le choix de Red Bull pour 2027



Formule 1



Formule 1 1 j



Les performances de Lawson compliquent le choix de Red Bull pour 2027





Red Bull devra encore patienter avant de profiter de sa nouvelle soufflerie



Formule 1



Formule 1 1 j



Red Bull devra encore patienter avant de profiter de sa nouvelle soufflerie





Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 j



Hadjar s'estime en partie responsable de l'accrochage avec Russell qui a "ruiné" son GP du Mexique

Dernières actus





Red Bull explique pourquoi Verstappen a écourté les essais libres au Brésil



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



3 min



Red Bull explique pourquoi Verstappen a écourté les essais libres au Brésil





Les évolutions de McLaren sont une "agréable surprise" au Brésil



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



9 h



Les évolutions de McLaren sont une "agréable surprise" au Brésil





Bagnaia se sent à nouveau "comme un pilote d'usine" au Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



11 h



Bagnaia se sent à nouveau "comme un pilote d'usine" au Qatar





EL2 - Antonelli devance Norris et Verstappen à Interlagos



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



11 h



EL2 - Antonelli devance Norris et Verstappen à Interlagos

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire