Red Bull ferme la porte au départ de Verstappen en sécurisant Marko

Alors que les rumeurs sont incessantes depuis plusieurs mois, l'écurie Red Bull a avancé ses pions pour assurer la présence de Max Verstappen en renouvelant son engagement avec son conseiller historique, Helmut Marko.

Mercedes fait depuis plusieurs mois le forcing pour tenter d'attirer le triple Champion du monde dans ses filets, en remplacement d'un Lewis Hamilton partant chez Ferrari. Même si le Néerlandais dispose d'un contrat courant jusqu'en 2028, il est apparu plus tôt cette année qu'il était assorti de clauses qui pouvaient permettre à Verstappen de quitter le navire avant cette échéance.

Certaines clauses sont liées aux performances mais, au vu des résultats actuels de Red Bull, qui mène les deux championnats, elles ne sont a priori pas activables. En revanche, une clause réputée secrète et ajoutée à son contrat à l'hiver lui permettrait de mettre fin à l'association si jamais Helmut Marko venait à quitter l'écurie.

C'est la raison pour laquelle l'avenir de Marko était au centre des débats il y a quelques mois, alors que l'affaire impliquant Christian Horner et une employée de Red Bull révélait la lutte interne de pouvoir au sein de la firme autrichienne. Lors du début de saison dominateur de l'équipe, Verstappen lui-même avait d'ailleurs publiquement affiché son soutien et lié son sort à celui de Marko, au moment où ce dernier semblait sur la sellette.

Selon les informations de Motorsport.com, face aux tentatives de Mercedes pour convaincre le clan Verstappen, Red Bull aurait agi pour assurer la position de Marko et retirer ainsi tout doute concernant son avenir proche. Une façon de donner des garanties à Max Verstappen. Certaines sources indiquent en effet que Marko aurait paraphé un document garantissant qu'il irait au terme de son engagement actuel, qui court jusqu'à la fin 2026.

En sus, il existerait un accord de principe selon lequel même si Marko devait quitter l'écurie pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure, notamment en lien avec sa santé, cela ne pourrait constituer de justification à un départ du triple Champion du monde.

A priori, l'engagement de Marko jusqu'à la fin de saison 2026 ferme donc la porte à un passage de Verstappen dans une autre écurie jusqu'à cette échéance. Cela n'éloigne pas les interrogations pour les saisons 2027 et 2028, mais Mercedes semble désormais devoir se résoudre pour 2025 et 2026 à faire un choix entre la promotion de son jeune espoir Andrea Kimi Antonelli et le recrutement du plus expérimenté Carlos Sainz.

Avec Jonathan Noble