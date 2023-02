Red Bull Ford n'aura pas le statut de nouveau motoriste à 100%

Charger le lecteur audio

Afin d'attirer dans ses filets des constructeurs ne participant pas encore au Championnat du monde de F1, la FIA a mis en place dans ses règles la possibilité de recourir à des accords incitatifs. En gros, la possibilité est donnée à ces nouveaux motoristes de bénéficier de temps en plus sur le banc d'essai, via une autorisation de dépenses supplémentaires, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et des nouvelles unités de puissance.

Ainsi, ce sont 10 millions de dollars en plus qui peuvent être déboursés en 2023 mais également en 2024, alors que cette somme tombe à 5 millions en 2025 dans le cadre des domaines couverts par le plafond budgétaire. Il est également possible de dépenser, sur l'ensemble de la période, 15 millions de dollars de plus dans le cadre des investissements.

Toutefois, la question s'est vite posée de savoir ce que recouvrait la notion de "nouveau motoriste". Pour Audi, qui prendra le contrôle de Sauber, la donne était claire. En revanche, la situation allait forcément être plus floue du côté de Red Bull, qui n'est officiellement plus équipé de blocs Honda et dispose de son propre département moteur, même si dans les faits la compagnie japonaise s'occupe toujours de la fourniture de l'écurie. Et le fait de s'associer avec Ford pour la construction d'un moteur "Red Bull Ford" ajoutait encore aux difficultés.

La Scuderia Ferrari faisait partie des concurrents qui se sont interrogés sur ce sujet. Christian Horner, le directeur de Red Bull, a toujours pour sa part communiqué sur le fait que Red Bull Powertrains, qui sera à la barre du développement du moteur 2026, était une entité totalement nouvelle et avec des liens réduits à leur plus simple expression avec Honda, notamment en matière d'accès à la propriété intellectuelle.

La réglementation 2026 aborde cette problématique grâce au concept de "statut partiel de nouveau motoriste", qui permet à la FIA de ne pas pleinement faire profiter des avantages liés au statut de nouvel entrant.

L'article 5.2 de l'Annexe 5 du Règlement sur les Unités de Puissance 2026 dispose ainsi que : "Si, à la suite d'un examen de la documentation demandée, la FIA détermine qu'un fabricant d'unités de puissance [PU] ne remplit pas entièrement les conditions nécessaires, la FIA se réserve le droit, à sa discrétion absolue, d'accorder au fabricant de PU un statut partiel de nouveau fabricant de PU. Le statut partiel de nouveau fabricant de PU donnera lieu à une réduction des droits supplémentaires accordés aux nouveaux fabricants de PU par les règlements techniques, sportifs et financiers."

Christian Horner et le PDG de Ford, Jim Farley.

Afin de déterminer la réalité de ce statut de nouvel entrant dans le cadre de la réglementation financière, la FIA "divise" celui des motoristes en trois catégories : l'infrastructure compte pour 40%, le moteur à combustion interne compte pour 50% et la partie ERS compte pour 10%.

Selon les informations de Motorsport.com, c'est sur ce dernier point que Red Bull a perdu le statut plein de nouvel entrant. En effet, l'article 5.1 dispose entre autres que la FIA tiendra compte pour définir ce statut de "l'expérience antérieure du fabricant de PU en matière de systèmes ERS de Formule 1, et de la possession potentielle d'une importante propriété intellectuelle récente".

Or, Red Bull Powertrains étant actuellement chargé de l'assemblage des packs de batteries pour le moteur Honda, il a été considéré qu'il bénéficiait bien d'une connaissance de cette technologie. Son score tombe donc à 90%, ce qui veut dire que Red Bull Ford ne pourra prétendre qu'à 90% des avantages offerts aux nouveaux motoristes, Audi bénéficiant évidemment de 100%.

Au total, ce sont 1 million de dollars de dépenses supplémentaire en moins pour 2023 et également 2024, ainsi que 0,5 million pour 2025, et 1,5 million d'investissement possible en moins sur les trois années.

Il faut noter que la division entre ces trois catégories est aussi opérante dans le cadre des Règlements Sportif et Technique, même si le partage est différent entre infrastructure (20%), moteur à combustion interne (50%) et ERS (30%). Autre différence, de taille : il suffit pour ces deux règlements d'atteindre 50% pour obtenir les droits liés aux nouveaux entrants. Ainsi, même sans l'ERS, Red Bull est à 70%.

Avec Adam Cooper