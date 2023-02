Red Bull et Honda, une alliance "trop compliquée" pour 2026

Charger le lecteur audio

Honda peut-il se mordre les doigts de ce départ à reculons de la Formule 1 décidé fin 2020 et acté 2021 ? L'histoire en tout cas est, comme souvent lors des derniers passages du constructeur en discipline reine, teintée d'une certaine ironie qui veut que le premier titre constructeurs remporté par Red Bull avec un moteur Honda l'ait été sans que ledit moteur ne soit officiellement dénommé "Honda".

Il est clair depuis le courant de la saison 2021, lors de laquelle l'écurie autrichienne et son pilote Max Verstappen ont su se mettre au niveau de Mercedes et Lewis Hamilton, que le départ de Honda n'était pas bien vécu en interne et qu'au vu des succès qui s'annonçaient, il avait peut-être été décidé à contretemps. Une impression d'autant plus renforcée que, dans les faits, si Honda a officiellement déserté, grâce à un accord conclu avec Red Bull, l'immense majorité du travail sur les unités de puissance repose toujours sur la marque nippone. À tel point qu'au moment où les titres 2022 devenaient inéluctables, l'on s'est arrangé pour replacer des logos "Honda" sur la RB18.

En dépit de cette relation victorieuse, dont beaucoup s'attendent à ce qu'elle puisse se muer en domination lors des trois prochaines saisons, l'histoire prendra fin, sous quelque forme que ce soit, au sortir de la campagne 2025. Red Bull, qui a lancé l'ambitieux chantier de son département moteur "Red Bull Powertrains" en réponse à la situation engendrée par l'annonce du départ de Honda, a en effet décidé de s'allier avec Ford pour la nouvelle génération de moteurs qui entrera en vigueur en 2026, après l'échec des négociations avec Porsche puis l'exploration de la piste Honda.

Christian Horner a d'ailleurs expliqué que Red Bull n'avait pas jugé qu'un partenariat au-delà de 2025 pourrait être viable : "Nous avons une excellente relation avec Honda et nous avons connu beaucoup de succès avec eux. Et cette relation durera jusqu'à la fin de 2025. L'équipe et Honda feront tout leur possible pour amplifier ces réussites jusqu'à la conclusion de ces engagements. Nous avons exploré la relation au-delà de 2025. Mais c'est devenu trop compliqué d'un point de vue logistique."

La Red Bull présentée lors du lancement de la saison 2023 arbore les logos Honda.

Et quand bien même Honda fait partie des six motoristes qui ont formellement notifié leur intention de s'engager en F1 dans le cadre du nouveau règlement moteur, le directeur de Red Bull Racing rappelle que cela ne veut pas nécessairement dire qu'une telle intention se matérialisera : "Bien sûr, les constructeurs qui sont inscrits sur cette liste aujourd'hui ne s'engagent pas à être présents en 2026."

"Nous souhaitons évidemment à Honda le meilleur pour l'avenir. Mais il y a une différence claire entre le programme 2026 sur lequel Red Bull Powertrains se concentre ainsi que cette relation avec Ford, et la relation de travail étroite avec Honda pour optimiser les performances que nous pouvons tirer de l'actuel moteur homologué jusqu'à la fin de 2025."

[L'annonce du départ de Honda] est ce qui a motivé la création de Red Bull Powertrains, pour prendre en main notre propre avenir. Christian Horner

Revenant d'ailleurs sur cette relation de travail avec Honda, Horner insiste sur le fait qu'elle a été mise en place comme un moyen d'assurer les ambitions de l'écurie tout en mettant progressivement en place un département moteur digne de ce nom, qui jouera un rôle essentiel lorsque les unités de puissance seront dénommées "Red Bull Ford". "Nous avons connu un partenariat incroyable avec Honda. Quand ils ont initialement annoncé leur retrait de la Formule 1 en 2020, à l'époque c'était avec une grande tristesse. C'est ce qui a motivé la création de Red Bull Powertrains pour prendre en main notre propre avenir."

"Lorsque nous avons commencé cette aventure, il y a évidemment eu un changement de plan, Honda ayant par chance accepté de continuer à fournir des moteurs jusqu'à la fin de l'année 2025, tandis que, de notre côté, nous développions nos ressources pour 2026. Nous avons ce contrat jusqu'à la fin de 2025. Nous avons une excellente relation de travail avec eux. C'est une entreprise incroyable et, dans le cadre de la réglementation actuelle, nous pousserons avec Honda jusqu'à la dernière course de la saison 2025."

