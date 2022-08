Red Bull : "Dieu merci", Honda a revu sa position concernant la F1

Charger le lecteur audio

Alors que le dernier obstacle à l'annonce de l'arrivée du groupe Volkswagen en F1, et notamment de Porsche comme futur partenaire de Red Bull Racing, semble avoir été levé avec la ratification de la réglementation moteur 2026, l'écurie autrichienne se trouve dans une situation paradoxale. Honda, son motoriste officiel entre 2019 et 2021, avec qui elle a retrouvé les joies d'un titre mondial, n'est officiellement plus en discipline reine.

Toutefois, son soutien technique et logistique est quasiment inchangé et a même récemment été prolongé jusqu'en 2025. Une aubaine pour Red Bull qui, dans le même temps, met en place à grands renforts de recrutements chez la concurrence un département moteur "clé en main" qui pourra servir à son futur partenaire en vue de 2026.

Interrogé sur ce sujet dans le cadre d'un entretien exclusif pour la publication sœur de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Helmut Marko, conseiller de Red Bull, n'a absolument pas caché son soulagement de voir l'alliance se prolonger dans des conditions toujours très favorables à sa structure : "Il y a eu un changement de politique avec les Japonais, Dieu merci".

Max Verstappen lors du Grand Prix de Hongrie.

"Au départ, oui, nous aurions dû assembler nous-mêmes les moteurs à partir de 2023. Mais il faut des pièces de rechange pour ça, et 90 % des fournisseurs sont au Japon. Dieu merci, cela a été revu, car ça aurait été un problème sur le plan technique, logistique et aussi en termes de langue. Maintenant, Honda fabrique les moteurs jusqu'à la fin 2025."

Le dirigeant autrichien a également expliqué que l'accord comprenait bien la fourniture complète des moteurs, de sorte que l'écurie n'intervient qu'une fois les unités de puissance livrées et sans pouvoir accéder au cœur de la technologie. Un avantage à court terme car délaissant l'aspect technique à Honda mais également à plus long terme : "Nous les recevons scellés, on ne peut pas regarder dedans. C'est aussi important pour notre statut de nouveau venu en 2026. Ils livrent ça dans une boîte, et s'il y a un problème, seuls les mécaniciens Honda sont autorisés à travailler sur le moteur".

Mais, si Honda s'occupe de tout, que font les gens employés par Red Bull Powertrains ? "Il y a actuellement déjà 300 employés. Ils travaillent juste en vue de la réglementation 2026. Si un nouveau constructeur arrive, nous pouvons coopérer. Il pourrait utiliser les installations que nous avons, ce qui est un autre point positif. Si un nouveau constructeur arrive, il dispose immédiatement d'une nouvelle usine de moteurs avec six bancs d'essai fonctionnels. Tout ce qui s'y trouve est ce qu'il y a de mieux."

Marko a par ailleurs confirmé, sans grande surprise, qu'AlphaTauri continuerait normalement à utiliser la même unité de puissance que Red Bull au-delà de 2025.

Propos recueillis par Christian Nimmervoll