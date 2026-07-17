Red Bull a déjà identifié le problème, l'aileron Macarena de retour très bientôt
Le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, a expliqué que l'écurie avait identifié le problème sur l'aileron arrière à flap rotatif et travaillait pour le réinstaller sur la voiture le plus vite possible, peut-être dès le GP de Hongrie.
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Après les sorties de piste de Max Verstappen lors des qualifications en Autriche et de la course en Grande-Bretagne, et sur fond d'enquête menée par la FIA, Red Bull a provisoirement abandonné son aileron arrière à flap rotatif - surnommé aileron "Macarena" - pour revenir à son ancien aileron, afin de garantir la sécurité de ses pilotes tout en travaillant à la fiabilisation d'un concept qui fonctionne certes un peu différemment mais sans heurts chez Ferrari.
Toutefois, à en croire le directeur technique de Red Bull, le Français Pierre Waché, l'écurie a d'ores et déjà compris ce qui était à l'origine de son problème et de l'instabilité qu'il entraînait. Désormais, le travail porte sur la fiabilisation totale de l'aileron pour s'assurer de pouvoir le présenter à nouveau sous peu, peut-être même dès le GP de Hongrie la semaine prochaine.
"Il s'agit d'un problème mécanique que nous avons détecté après l'accident de Silverstone", a expliqué Waché ce vendredi soir à Spa, auprès de la FOM. "Nous l'avons corrigé et nous nous efforçons de nous assurer que la solution est infaillible avant de la monter sur la voiture ; elle devrait être prête pour Budapest."
Quand il lui est demandé si, dès lors, le problème concernait le système d'actionnement de la rotation du flap, Waché a répondu : "Oui, en partie." Invité à donné plus de précisions, il a cependant refusé d'en dire beaucoup plus. "Désolé, je ne souhaite pas entrer dans les détails de ce que nous faisons, car cela fait partie des atouts de cet aileron : son utilisation apporte un gain de performance."
"Mais oui, nous prenons cela très au sérieux, nous en discutons en interne avec la FIA, car il est de notre devoir de garantir la sécurité de la voiture ; nous renforçons donc les pièces, et vous verrez bientôt cet aileron de retour."
L'ingénieur a par la suite ajouté que Budapest pourrait à tout le moins constituer un premier test, en essais libres notamment, pour vérifier que les solutions apportées fonctionnent.
Plus tôt dans l'interview, quand il a été souligné par le journaliste présent que Red Bull n'avait donc pas clairement identifié la cause du problème après l'Autriche, Waché a rétorqué : "Après Silverstone, c'est clair désormais."
"Nous avons examiné l'aileron et nous savons ce qui s'est passé, nous savons comment y remédier. [Maintenant] il s'agit simplement de s'assurer qu'il est prêt et à toute épreuve."
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