Red Bull insiste sur le "handicap significatif" des restrictions aéro

Les restrictions de tests aérodynamiques (ou ATR, selon l'abréviation anglaise) ont été instaurées en Formule 1 en 2021, aux côtés du plafond budgétaire. Le but de cette mesure est de lier les résultats au classement constructeurs et la quantité autorisée de tests aéro, de sorte que le premier dispose de la plus faible quantité et le 10e de la plus importante, sachant que cela est recalculé tous les six mois pour suivre la situation réelle.

L'écurie Red Bull ayant été titrée en 2022, elle est déjà la plus limitée dans le domaine. Mais plus encore, son infraction au plafond de dépenses 2021 lui a imposé 10% supplémentaires, calculés sur cette quantité moindre. Une situation sur laquelle Christian Horner insiste, estimant qu'elle ne sera pas forcément indolore.

"Nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons", a déclaré le directeur de l'équipe autrichienne. "L'équipe a dû s'adapter au handicap qui est le nôtre. Ils ont fait un travail formidable en ce sens. Est-ce suffisant ? Nous le saurons dans quelques semaines [lors des essais de Bahreïn et du premier Grand Prix de la saison], ce sera le point de départ."

"C'est assurément un handicap significatif que nous allons porter pendant la majorité de l'année. Mais je pense que l'équipe l'a accepté ; nous avons cherché à nous adapter pour nous assurer d'être aussi efficaces que possible. Nous verrons quand la RB19 prendra la piste si nous en avons fait assez."

Quant à Max Verstappen, si les restrictions aéro ont pu lui traverser l'esprit cet hiver, il a confiance dans le département technique dirigé par Adrian Newey et voit cette pénalité comme la rançon des succès écrasants de 2022 : "Nous avons beaucoup de personnes très compétentes à l'usine. Bien sûr, ça complique un peu la situation."

"Mais je vois aussi les choses comme ça : je préfère être dans la position dans laquelle nous sommes plutôt que de toujours finir deuxième ou troisième du championnat, parce que c'est beaucoup plus déprimant. Je suis sûr qu'on doit être un peu plus précis dans ce qu'on fait en soufflerie. Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit un énorme facteur limitant pour savoir si nous allons gagner le titre ou non."