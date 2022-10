Red Bull n'a pas eu d'intention "frauduleuse" selon la FIA

Charger le lecteur audio

Le feuilleton du dépassement du plafond budgétaire 2021 par Red Bull s'est achevé ce vendredi avec la publication par la FIA des sanctions consenties par l'écurie dans le cadre d'un accord d'acceptation d'infraction (ABA en anglais). Ainsi, la structure de Milton Keynes va devoir payer 7 millions de dollars d'amende (qui n'entrent pas dans le plafond budgétaire 2022) et subir des restrictions des tests aéro sur l'année qui vient.

Dans le détail et alors que le plafond budgétaire était légèrement au-dessus des 118 millions de livres (146,2 millions d'euros), Red Bull a soumis un budget total d'environ 114,3 millions de livres, qui a été réajusté de 5,6 millions de livres après l'audit de la FIA, pour une infraction d'une somme totale de 1,864 million de livres (soit 1,6% du plafond).

Si un grand formalisme a entouré la procédure d'audit menée par la FIA pour contrôler les budgets des écuries, l'instance s'est autorisée au moment de la publication de ses récentes communications à régulièrement minorer l'importance des infractions détectées. Là encore, au moment de détailler les sanctions contre Red Bull, la fédération ne manque pas l'occasion de faire mettre en avant à la fois la complexité des règles mises en place et la présumée bonne foi du constructeur autrichien, en l'absence de preuve du contraire.

"Suite à la soumission de tous les documents requis par les dix équipes de Formule 1, l'Administration du plafond budgétaire a procédé au tout premier processus d'examen en vertu du Règlement Financier du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA", a rappelé l'instance dirigeante. "Ce nouveau Règlement Financier est un ensemble très complexe de règles auxquelles les concurrents ont dû s'adapter pour la première fois."

Il faut toutefois souligner que les écuries avaient la possibilité de se servir de 2020 pour effectuer un premier test "à blanc" de la mise en place de ces nouvelles règles.

La FIA de continuer : "Red Bull Racing (RBR) a été jugé en infraction, cependant, l'Administration du plafond budgétaire a constaté que RBR a coopéré tout au long de la procédure d'examen et a cherché à fournir des informations et des preuves supplémentaires en temps voulu, qu'il s'agit de la première année d'application complète du Règlement Financier et qu'il n'y a aucune accusation ou preuve que RBR a cherché à tout moment à agir de mauvaise foi, de manière malhonnête ou frauduleuse, ni qu'elle a délibérément caché des informations à l'Administration du plafond budgétaire."

"Dans ces circonstances, l'Administration du plafonnement des coûts a offert à RBR une ABA pour résoudre cette question. Cette offre a été acceptée par RBR", peut-on lire à la fin de cette communication.



Il est à noter que dans sa conclusion, la décision sur le cas Red Bull indique : "La décision de l'Administration du plafond budgétaire de conclure l'ABA constitue sa décision finale pour résoudre cette affaire et n'est pas susceptible d'appel. Le non-respect par RBR de l'une des conditions de l'ABA entraînera un nouveau manquement à la procédure en vertu des articles 6.30 et 8.2(f) du Règlement Financier et un renvoi automatique devant le Comité d'arbitrage sur le plafond budgétaire."