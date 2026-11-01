Formule 1 GP de Mexico

Red Bull redoutent le départ à Mexico, Verstappen plaisante : "Un départ façon Le Mans serait tout aussi rapide"

Avec la très longue ligne droite menant au premier virage, le départ s'annonce crucial au Mexique. Interrogé sur le sujet, Verstappen a une réponse sans détour lorsqu'on lui demande s'il a désormais davantage confiance qu'au cours des dernières semaines.

Ronald Vording

Publié: 1 nov. 2026, 13:23

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Même si Max Verstappen estimait avoir le rythme pour décrocher la pole position à Mexico, sa dernière tentative a été gâchée par un blocage de roue au virage 13. Selon le pilote Red Bull, cela est principalement dû à la gêne occasionnée par Lando Norris dans le dernier secteur.

Son résultat en qualifications lui aurait normalement permis de s'élancer depuis la deuxième ligne, mais la pénalité reçue après son accrochage avec Liam Lawson vendredi le contraint à prendre le départ depuis la cinquième place.

C'est particulièrement frustrant au Mexique, où la deuxième ligne s'est souvent révélée être une bonne position de départ par le passé, sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. L'aspiration est puissante dans la longue ligne droite menant au premier virage, ce qui rend cette occasion manquée d'autant plus regrettable.

"Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Peut-être que demain, on se dira : 'Finalement, cette cinquième place n'était pas si mauvaise'", a plaisanté Verstappen lors de sa rencontre avec les médias néerlandais dans le paddock.

La pénalité sur la grille n'est toutefois pas le principal problème. Red Bull éprouve des difficultés au départ depuis le début de la saison 2026, et la très longue ligne droite menant au premier virage pourrait rendre ce problème encore plus pénalisant au Mexique.

Le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, a déjà indiqué que Red Bull ne pourrait pas résoudre complètement le problème cette année. Des modifications matérielles sont nécessaires, notamment au niveau de l'embrayage, mais elles ne pourront être introduites qu'en 2027.

Mekies espère néanmoins que Red Bull pourra encore progresser cette saison avec le matériel dont elle dispose, comme elle l'a déjà fait de manière significative depuis la manche d'ouverture à Melbourne.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Cependant, lorsque Motorsport.com demande à Verstappen s'il a un peu plus confiance dans les départs qu'au cours des dernières semaines, sa réponse est brève et sans équivoque :

"Non, pas vraiment, pour être tout à fait honnête."

Cela tient en partie aux séances d'essais libres à Mexico, durant lesquelles les essais de départ ne se sont pas non plus déroulés comme prévu. Vendredi, le quadruple champion du monde avait même lancé à la radio :

"Je pense que je pourrais partir plus vite en courant depuis la ligne. J'effectue un départ à la sortie de la voie des stands, c'est une catastrophe."

"J'en tente un autre, et c'est encore une catastrophe. Pourquoi ne change-t-on pas quelque chose ? Ou alors, il vaudrait mieux que je fasse un départ façon Le Mans, vous savez ? Je cours, je pousse la voiture et je saute dedans. Et ensuite, je m'élance pour la course."

Lorsque cette remarque lui est rappelée pendant la rencontre avec les médias néerlandais, Verstappen éclate de rire : "On devrait peut-être vraiment faire ça. Je pense que ce serait tout aussi rapide !"

Sur un ton un peu plus sérieux, Verstappen explique qu'il ne peut pas faire grand-chose pour éviter que ces problèmes de départ se reproduisent. "Il y a quelques éléments, mais ils concernent davantage les procédures du côté de l'équipe. Pour le départ en lui-même, je ne peux pas faire grand-chose."

Ces propos font écho à ceux tenus par Verstappen et son coéquipier Isack Hadjar à Austin. Les deux pilotes avaient alors indiqué qu'ils appliquaient correctement les procédures au volant, mais que les résultats n'étaient toujours pas à la hauteur des attentes.

Hadjar espère que le départ se passera un peu mieux que ces dernières semaines, tout en soulignant que l'équipe s'avance en terrain inconnu, notamment après plusieurs problèmes techniques survenus plus tôt dans le week-end.

"J'espère que ce sera mieux, mais nous avons beaucoup travaillé sur ce point ce week-end. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup roulé en EL1 et nous n'avons pas pu effectuer d'essais de départ. Nous en avons réussi quelques-uns corrects ce matin, avec des sensations acceptables. Nous verrons demain. Nous en aurons besoin !"

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