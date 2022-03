Red Bull ne conteste pas la légalité des pontons Mercedes

Charger le lecteur audio

Red Bull Racing assure n'avoir aucun soupçon d'illégalité concernant les pontons novateurs inaugurés par Mercedes à Bahreïn. Jeudi, lors de l'apparition de cette W13 radicalement évoluée, Christian Horner a été cité par Auto Motor und Sport comme suspicieux envers l'écurie allemande, avant que Red Bull ne démente tout propos tenu publiquement en ce sens.

Ce vendredi dans le paddock de Sakhir, le directeur de Red Bull a clarifié sa position et indiqué que l'écurie de Milton Keynes n'avait rien à redire sur le concept de sa rivale.

"Mercedes a proposé une [solution] extrême, c'est une interprétation différente", constate-t-il. "Mais pour répondre à la question qui va venir, qui est de savoir si nous pensons que c'est légal ou non, la réponse est oui, absolument. Ça semble cocher toutes les cases."

"Vous savez, des commentaires ont été rapportés alors qu'ils n'ont certainement pas été faits. Je pense que la voiture est évidemment innovante. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une solution intéressante. C'est juste une interprétation différente, une solution différente."

D'autres écuries, en particulier Ferrari, ont pointé du doigt le design des rétroviseurs de la Mercedes en estimant que leur fonction était détournée pour en faire des éléments aérodynamiques à part entière. Un point de vue que ne partage pas Christian Horner.

"Il n'y a pas vraiment quelque chose qui définisse l'esprit du règlement", avance-t-il. "Soit c'est conforme, soit ça ne l'est pas. Ce n'est vraiment pas à nous d'en juger. La FIA a accès à tous les dessins. Un tel design leur a sûrement été soumis à l'avance. Donc c'est un concept intéressant, un concept radical. Est-ce que ça va vite ou pas ? Seul le temps nous le dira, mais pour ce qui est de la conformité, c'est une affaire pour la FIA."

Dès jeudi, Toto Wolff a indiqué que Mercedes n'avait absolument aucune inquiétude quant à la légalité de l'ensemble de ce nouveau concept, dont la FIA avait en effet été tenue au courant en amont.

"Le processus est très clair : lorsque l'on va dans une direction de développement spécifique avec l'équipe, la FIA fait des vérifications, on échange les données de CAO et on les intègre au processus", a-t-il rappelé.