Red Bull discute avec McLaren d'une fourniture moteur

McLaren dispose actuellement, et depuis 2021, de moteurs Mercedes, après avoir bénéficié pendant trois saisons d'unités de puissance Renault suite au houleux divorce avec Honda. L'écurie dirigée par Zak Brown veut désormais préparer l'avenir, et notamment la nouvelle réglementation moteur qui entrera en vigueur en 2026. Le nouveau règlement verra notamment l'abandon du complexe MGU-H et l'augmentation de la puissance électrique.

Des informations avaient fait état d'une visite du dirigeant américain au département moteur de Red Bull pour entamer des discussions sur un éventuel partenariat au-delà de 2025, quand l'association "Red Bull Ford" entrera pleinement en vigueur. Même si McLaren et Red Bull avaient insisté sur le caractère normal de cette visite sans en dire plus et que l'option d'une nouvelle association avec Honda était au même moment également évoquée, Christian Horner a confirmé qu'il s'agissait effectivement d'entamer un dialogue sur la possibilité d'une fourniture moteur.

"Je pensais qu'il venait pour le déjeuner !", a-t-il d'abord plaisanté, ce jeudi, à Bahreïn. "En tant que fabricant d'unités de puissance pour 2026, il est inévitable que des discussions aient lieu concernant la fourniture potentielle d'un moteur. C'est tout à fait naturel que nous parlions avec des clients potentiels."

Quant à Andrea Stella, le directeur de McLaren, il a avant tout rappelé le lien fort avec Mercedes tout en rejoignant son homologue sur le fait que les discussions avec d'autres motoristes pour l'avenir n'avaient rien de surprenant : "Nous avons un partenariat solide avec HPP [High Performance Powertrains, la branche moteur de Mercedes]. En même temps, il est évident qu'en se tournant vers l'avenir, on veut comprendre ce qui est disponible. C'est naturel. Cela ne devrait pas être une surprise."

Toujours au sujet d'une potentielle fourniture moteur à des clients, Horner a également tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une situation qui générerait automatiquement des profits pour Red Bull Powertrains, qui équipera en premier lieu AlphaTauri : "Bien sûr, nous sommes soumis à des plafonds budgétaires. Cela nous aide à contenir et à contrôler les coûts. Les tarifs de fourniture sont dictés. D'après ce que nous voyons maintenant, cela ne rapporte rien de fournir des équipes clientes. Ce n'est pas une activité rentable."

Avec Matt Kew