Red Bull et Mercedes clouées au garage, ça roule pour Ferrari et McLaren
Charles Leclerc (Ferrari) a signé le meilleur temps de la matinée de jeudi aux essais hivernaux de Bahreïn 2026 de F1, dans une journée d'ores et déjà marquée par les problèmes techniques qui ont entravé le roulage de Red Bull et Mercedes.
La matinée de la seconde journée des essais hivernaux de Bahreïn 2026 de F1 aura été - c'est le moins que l'on puisse dire - loin d'être fructueuse pour deux des top teams de la grille, à savoir Mercedes et Red Bull, touchées par des problèmes techniques qui ont (quasiment) empêché tout roulage au fil de ces quatre premières heures.
Si Mercedes a au moins pu démarrer la journée dès le passage des feux au vert, ça n'a pas été le cas du côté de Red Bull. La RB22 d'Isack Hadjar a en effet été immobilisée au garage en raison de ce qui semble être une fuite hydraulique détectée lors du montage de la monoplace durant la nuit. Le Français n'a finalement pu sortir du garage que dans les toutes dernières secondes de la séance pour effectuer un seul tour d'installation.
Pour Mercedes, c'est un souci sur l'unité de puissance qui s'est déclaré au bout de trois tours. Kimi Antonelli était au volant de la W17 quand ce problème est survenu et n'a pas été revu en piste avant la pause de midi.
Cadillac cause un drapeau rouge... mais repart vite en piste
Sergio Pérez s'extrayant de sa Cadillac après son arrêt en piste ce jeudi à Bahreïn.
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Toujours côté difficultés techniques, il faut noter que le premier drapeau rouge de la journée n'a pas tardé puisque Sergio Pérez a dû immobiliser sa Cadillac après seulement dix minutes de séance. L'interruption n'a même pas duré cinq minutes. L'écurie américaine a pu relancer sa monoplace aux alentours de 9h30, heure française, soit 1h20 après son arrêt.
En dehors de ces soucis, le roulage a été plutôt bon pour le reste de la grille, avec plusieurs écuries au-dessus des 60 tours parcourus ce matin. L'on note que, parmi elles, Ferrari poursuit ses essais sans gros problèmes, Charles Leclerc ayant réalisé 62 passages, tout en signant le meilleur chrono de ces tests jusqu'ici en 1'34"273.
Le Monégasque est suivi au classement par la McLaren de Lando Norris. Le champion du monde en titre aura lui aussi vécu une matinée tranquille, avec 64 tours au compteur. L'Alpine de Pierre Gasly et la Williams d'Alexander Albon sont les deux autres F1 à avoir atteint ou dépassé la barre des 60 boucles.
En dépit de ses limitations, Aston Martin a connu une bonne matinée avec 55 tours pour Fernando Alonso, autant qu'Oliver Bearman avec la Haas. Racing Bulls a atteint la barre des 50 boucles, alors que les nouvelles venues Audi et Cadillac n'ont pas à rougir avec respectivement 47 et 42 tours parcourus ce matin.
Dans les dix dernières minutes de la matinée, le drapeau rouge a été brandi une seconde fois. Il n'a cependant pas été provoqué par un concurrent en piste, s'agissant plutôt d'un exercice comme on en voit régulièrement lors de ces essais. Seul Hadjar est donc sorti en piste après cette interruption.
Les essais reprendront à 13h et seront à suivre en live avec Motorsport.com.
Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 2 (matin)
|P
|PILOTe
|ÉQUIPe
|Tours
|Chrono
|écart
|1
|Leclerc
|Ferrari
|62
|1'34"273
|2
|Norris
|McLaren
|64
|1'34"784
|+0"511
|3
|
Gasly
|Alpine
|61
|1'36"723
|+2"450
|4
|Bearman
|Haas
|55
|1'37"035
|+2"752
|5
|Albon
|Williams
|62
|1'37"229
|+2"956
|6
|Hülkenberg
|Audi
|47
|1'37"255
|+2"993
|7
|Lawson
|Racing Bulls
|50
|1'38"017
|+3"744
|8
|Pérez
|Cadillac
|42
|1'38"653
|+4"380
|9
|Alonso
|Aston Martin
|55
|1'38"960
|+4"687
|10
|Antonelli
|Mercedes
|3
|11
|Hadjar
|Red Bull
|1
