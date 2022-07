Red Bull s'attend à des Mercedes rapides au Paul Ricard

Charger le lecteur audio

Jusqu'à présent, le Circuit Paul Ricard a toujours été un terrain de jeu plutôt favorable à Mercedes, qui y a signé des doublés en qualifications en 2018 et 2019 et en course la seconde année, Lewis Hamilton s'imposant les deux fois ; le Britannique était également deuxième sur la grille et à l'arrivée la saison dernière, un an après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie.

Cependant, qu'en sera-t-il cette année ? Les Flèches d'Argent sont moins en verve depuis l'arrivée de la nouvelle réglementation technique mais se trouvent néanmoins sur une pente ascendante, en témoigne le rythme affiché par Hamilton au Grand Prix d'Autriche : après un sprint décevant, le septuple Champion du monde était aussi véloce que les Ferrari et les Red Bull dans le second relais de la course, le seul véritablement représentatif des performances de chacun.

Ainsi, Christian Horner s'attend à ce que Mercedes lui donne du fil à retordre. "Nous nous attendons à ce qu'ils soient rapides au [Paul] Ricard", commente le directeur de Red Bull Racing. "Ils montrent des éclairs de rapidité qui laissent penser qu'ils seront au rendez-vous. Les deux dernières courses ont été relativement bonnes pour eux, et il n'y a aucun signe de marsouinage, alors ils semblent se remettre lentement dans la bataille."

Christian Horner

Grâce à sa fiabilité, Mercedes a marqué 103 points lors des quatre derniers Grands Prix, contre 104 pour Ferrari et 124 à l'actif de Red Bull, et Horner voit la marque à l'étoile jouer les trouble-fêtes avec de plus en plus d'intensité.

"Je pense qu'ils seront aux avant-postes", estime-t-il quant au reste de la saison. "Ils ne cessent de marquer des points avec constance. Je ne sais pas à quel point ils sont loin chez les constructeurs ou chez les pilotes actuellement, mais parfois, avoir plus de voitures devant est une bonne chose. Parfois, c'en est une mauvaise. Mais pour les fans, c'est super d'avoir six voitures qui jouent la victoire."

La fiabilité, c'est justement ce qui pèche chez Ferrari, avec pas moins de quatre abandons liés à l'unité de puissance lors des six derniers Grands Prix, ce qui a coûté de précieux points à la Scuderia et à son fer de lance Charles Leclerc dans la course au titre.

Cependant, quant à savoir si Red Bull tire du positif des pannes qui surviennent sur les bolides rouges, Horner répond : "Pas vraiment. Nous ne nous concentrons pas trop sur eux. Nous ne pouvons pas contrôler ça ou l'influencer de quelque manière que ce soit. Je pense que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et tirer le meilleur de notre propre package. Ils avaient une voiture très compétitive [en Autriche] et auraient bien pu finir premier et deuxième."

Propos recueillis par Jonathan Noble