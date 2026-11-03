Formule 1 GP de Mexico

Comment Red Bull a pris une décision cruciale pour offrir à Verstappen la victoire au "Maxico Grand Prix"

Alors que Red Bull n'avait pas fait preuve d'une ouverture d'esprit suffisante à Austin, l'équipe a immédiatement mis cette leçon en pratique au Mexique. Selon Verstappen et Laurent Mekies, cela a conduit à un moment décisif sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ronald Vording

Publié: 3 nov. 2026, 12:29

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Même si Kimi Antonelli était au centre de toutes les attentions dimanche sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, deux autres sujets majeurs animaient naturellement le paddock de la Formule 1 : les tensions chez Ferrari et la manière dont Fred Vasseur allait les gérer, ainsi que la sixième victoire de Max Verstappen au Mexique.

Lorsque ce dernier sujet a été abordé lors de la conférence de presse d'après-course, le Néerlandais a immédiatement plaisanté : "Oui, ils devraient en fait appeler ça le Grand Prix du 'Maxico'. Ce serait génial."

Plus sérieusement, plusieurs facteurs expliquent les performances de Verstappen au Mexique. À l'époque où Red Bull était motorisé par Honda, le constructeur japonais disposait d'un turbo particulièrement efficace en altitude, reposant en partie sur des connaissances issues de l'industrie aéronautique. Cela permettait souvent à Red Bull d'être compétitif sur le plan moteur.

En outre, Verstappen lui-même excelle dans les conditions de faible appui qui rendent traditionnellement le Mexique particulièrement glissant, les pilotes étant encore davantage en glisse que d'habitude.

En 2026, un autre facteur a toutefois joué un rôle important : la stratégie.

Red Bull applique immédiatement les leçons tirées d'Austin

Alors que Red Bull avait commis des erreurs à Austin et, selon ses pilotes, s'était montrée trop attachée aux gommes les plus tendres, sans faire preuve d'une ouverture d'esprit suffisante pour réagir aux événements en course, l'approche a été tout autre au Mexique.

En raison de la pénalité de cinq secondes infligée à Charles Leclerc, Red Bull a immédiatement décidé de faire rentrer Verstappen aux stands dans le même tour, même si cela ne correspondait pas tout à fait à sa stratégie pneumatique initialement prévue. Le Néerlandais était parti en pneus mediums et aurait normalement prolongé son relais. Mais Red Bull avait compris que la position en piste serait déterminante sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, où l'effet de l'air sale était important et les dépassements difficiles en raison de la réglementation sur les unités de puissance.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Red Bull savait qu'en restant en piste plus longtemps, elle offrirait à Leclerc plusieurs tours avec des pneus neufs. En s'arrêtant plus tard, Verstappen serait donc ressorti derrière le Monégasque. Le quadruple champion du monde aurait alors bénéficié d'un avantage pneumatique, mais Red Bull a privilégié la position en piste, au grand plaisir de Verstappen.

"Je pense que Charles s'est simplement échappé. Je n'arrivais pas vraiment à rester avec lui", a expliqué Verstappen. "Je n'avais pas le rythme pour le suivre, mais en même temps, je restais à environ cinq secondes de lui. L'équipe a donc, je pense, fait un excellent travail en décidant de le suivre aux stands."

Outre le danger que représentait Leclerc avec ses pneus neufs, Verstappen a indiqué qu'un autre élément avait pesé dans la décision : "C'est toujours très difficile de gérer une pénalité de cinq secondes pour être exactement à cinq secondes. J'ai donc pris l'avantage sur lui."

Dans les faits, un arrêt aux stands assorti d'une pénalité de cinq secondes prend souvent davantage de temps, car les mécaniciens ne veulent pas toucher la voiture trop tôt et prévoient donc une certaine marge. Red Bull savait qu'elle pouvait en tirer profit en faisant rentrer Verstappen dans le même tour.

Le seul inconvénient de cette décision était que Verstappen devait effectuer un relais particulièrement long en pneus tendres. Son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, a ainsi indiqué à la radio que Red Bull aurait besoin de l'un des "relais magiques de Mexico" de Verstappen.

Cela a également semblé fonctionner en piste, même si Verstappen a craint d'être le grand perdant lorsqu'il a vu la Safety Car entrer en piste.

"Charles était très proche, mais en même temps, il est très difficile de suivre une autre voiture ici parce que tout surchauffe", a-t-il déclaré. "Cela m'a probablement aidé aussi, car je pense qu'à un moment donné, Charles a dû ralentir pour refroidir sa voiture. C'était plutôt bien pour moi."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Mais quand j'ai vu la Safety Car sortir dans le dernier virage et que je ne pouvais pas rentrer aux stands, je me suis dit : 'Ce n'est pas possible que ça arrive maintenant', parce que cela aurait probablement mis fin à mes chances."

Le drapeau rouge qui a suivi a également permis à Verstappen de changer de pneus, mais il impliquait un nouveau départ arrêté, qui n'est pas nécessairement le point fort de Red Bull cette année.

"Finalement, il y a eu un drapeau rouge, ce qui a remis les compteurs à zéro", a expliqué le champion du monde. "J'étais un peu inquiet parce que nos départs n'ont pas été extraordinaires cette année, mais heureusement, aujourd'hui, ils ont été bons à deux reprises. Cela m'a ensuite permis de tenir jusqu'à l'arrivée."

Red Bull surprise par la clémence de la pénalité infligée à Leclerc

Le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, a lui aussi salué le travail du département stratégie après la course. Il a reconnu que celui-ci avait immédiatement rectifié le tir après le Grand Prix des États-Unis, où l'exécution n'avait pas été à la hauteur des attentes.

"Une nouvelle fois, l'exécution a été extrêmement solide", a déclaré Mekies. "L'équipe est tellement forte le jour de la course et prend beaucoup de risques à chaque épreuve. Son taux de réussite est assez impressionnant, même si, comme vous l'avez dit, tout n'était pas parfait à Austin."

"Ce sont les habitués du groupe stratégie et les personnes présentes au muret des stands qui ont pris cette décision lorsque nous avons appris que Charles allait rentrer. C'était la meilleure option. Compte tenu de la pénalité, nous avions à peu près l'écart nécessaire avec lui. Nous avons tenté le coup et cela a fonctionné."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo de: Jayce Illman / Getty Images

Red Bull a également estimé que la pénalité elle-même était plutôt clémente, comme l'a reconnu Mekies : "La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il devrait y avoir une pénalité. Nous avons donc été quelque peu surpris par le temps qu'il a fallu pour que celle-ci soit confirmée."

"Et, à certains égards, nous avons également été surpris qu'elle ne soit que de cinq secondes. Car au moment où cette pénalité a été infligée, je pense que Charles avait déjà cinq secondes d'avance sur Lewis."

"Elle nous a donc semblé un peu légère, mais c'est comme ça. Nous faisons avec ce que nous avons."

Au bout du compte, cela a tout de même suffi à offrir à Verstappen sa troisième victoire de la saison 2026, qui lui a également permis de grimper à la deuxième place du championnat du monde.

Le Néerlandais a toutefois déjà confié à Motorsport.com que terminer deuxième ou troisième du classement final ne représenterait "rien" à ses yeux, car seul le titre mondial compte pour lui.

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