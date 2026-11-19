Formule 1 GP de Las Vegas

Red Bull ou Mercedes : Russell dévoile sa théorie sur le meilleur moteur de F1

Max Verstappen estime que Mercedes conserve l'avantage sur les circuits pauvres en énergie, mais George Russell souligne que plusieurs facteurs entrent en jeu et que Mercedes a fait certains compromis.

Ronald Vording

Publié: 19 nov. 2026, 14:30

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Le Grand Prix de Las Vegas promet un défi intéressant pour les écuries de Formule 1 à plusieurs égards, sans doute encore davantage que les années précédentes. Avec les F1 2026 qui génèrent moins d'appui et reposent sur l'aérodynamique active, mettre les pneus Pirelli en température – et, compte tenu des longues lignes droites, parvenir à les maintenir dans la bonne fenêtre – s'annonce encore plus difficile qu'auparavant.

Selon le nouveau champion du monde Kimi Antonelli, ce facteur déterminera qui soulèvera l'atypique trophée de Las Vegas samedi soir (dimanche matin en France). Mais un autre aspect ne doit pas être sous-estimé : la gestion de l'énergie.

Alors que les discussions ont largement porté cette semaine sur le retour des moteurs V8, la réalité reste que les unités de puissance 2026 présentent d'importantes contraintes, dont beaucoup seront mises en évidence à Las Vegas.

Verstappen a qualifié le travail sur simulateur de "pénible", un sentiment partagé par d'autres pilotes. Le clipping devrait une nouvelle fois jouer un rôle majeur dans la longue ligne droite, tandis qu'Antonelli a également prévenu que le phénomène de course en "yo-yo" pourrait faire son retour.

Si ce n'est pas une bonne nouvelle en soi, cela soulève néanmoins une question intéressante : qui dispose actuellement de la meilleure unité de puissance sur ces circuits pauvres en énergie ?

En début d'année, la réponse était clairement Mercedes, tandis que l'efficacité de la partie électrique de l'unité de puissance constituait encore un point faible chez Red Bull. Bien que le constructeur de Milton Keynes n'ait reçu aucun coup de pouce de l'ADUO et n'ait donc pas pu modifier son matériel, il a réalisé d'importants progrès en matière d'efficacité et dans sa capacité à optimiser son bloc en fonction de chaque circuit.

Verstappen continue néanmoins de désigner Mercedes comme la référence sur un circuit comme Las Vegas : "À Bakou, nous n'étions probablement pas les meilleurs dans ce domaine. J'espère que ce sera un peu mieux ici, mais je pense que Mercedes est généralement la plus forte de ce côté-là, en matière d'optimisation."

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lorsque Motorsport.com a ensuite soumis ces propos à Russell, le pilote Mercedes a apporté une réponse nuancée. Selon lui, il n'est pas si simple de distinguer le moteur thermique des composants électriques, et le constat établi en début d'année n'est pas nécessairement toujours valable.

"Je pense que nous avons probablement la gestion électrique la plus efficace, mais il est parfois injuste de séparer les deux éléments", souligne le Britannique. "Il faut développer une voiture, une unité de puissance et une configuration de déploiement de la batterie qui contribuent toutes les trois les unes aux autres."

Et c'est précisément sur ce point que les différents constructeurs et équipes font des compromis différents, selon Russell.

"On peut sacrifier le moteur thermique pour obtenir davantage d'un autre côté, et inversement. On peut aussi faire des compromis sur son package aérodynamique pour obtenir davantage de puissance. Nous pourrions tirer plus de puissance du moteur, mais il faudrait alors faire un sacrifice sur le plan aérodynamique."

Lorsque Russell prend en compte tous ces facteurs, sa conclusion est toutefois claire : "Dans l'ensemble, je pense que Red Bull est actuellement l'équipe à battre en matière d'unité de puissance. Je considère donc les performances sur l'ensemble d'un tour, sans distinguer le moteur thermique de la batterie."

George Russell (Mercedes)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un point intéressant est que, selon Russell, la situation observée en début d'année n'est plus d'actualité pour deux raisons. D'abord, la concurrence, et notamment Red Bull, a progressé dans l'exploitation de son unité de puissance. Ensuite, Russell explique que le niveau de traînée de la W17 a évolué, particulièrement depuis l'introduction de nouveautés à Sepang.

"Je pense qu'en début d'année, nous avions une voiture exceptionnellement efficace. Avec notre précédent package, nous étions considérablement plus rapides que les autres voitures équipées d'une unité de puissance Mercedes dans les lignes droites."

"Depuis que nous avons introduit le nouveau package, nous avons ajouté de la traînée à la voiture. Et je pense que cela a un peu brouillé la perception des gens concernant ce qui relève de la puissance et de la traînée. Comme je l'ai dit, on ne peut pas simplement dire que c'est la batterie, le moteur thermique ou le châssis."

La traînée supplémentaire évoquée par Russell pourrait potentiellement constituer un handicap à Las Vegas, mais c'est précisément sur ce point que son coéquipier Antonelli voit également un avantage pour Mercedes.

"Je pense que Red Bull sera très forte ce week-end", avance l'Italien. "Cependant, je pense que nous sommes les seuls à disposer d'un jeu d'ailerons avec un niveau d'appui légèrement inférieur, donc moins de traînée. Voyons si nous allons l'utiliser ici, mais ce sera certainement très intéressant."

À Monza, un autre circuit pauvre en énergie, Antonelli avait réalisé une remontée particulièrement mémorable, signant sa victoire la plus chargée en émotion à ce jour. Il s'attend toutefois à une concurrence plus relevée à Las Vegas que lors de son Grand Prix à domicile.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Je pense que notre unité de puissance a été très performante sur le plan électrique, mais aussi évidemment sur le plan thermique. La partie électrique a été très performante. Je pense que nous sommes probablement les plus efficaces en matière de puissance électrique et de rendement."

"Cependant, Red Bull dispose également d'une unité de puissance très performante, et sa voiture est très efficace dans les lignes droites, notamment grâce à son aileron Macarena. Je pense que notre principal concurrent sera Red Bull ce week-end, probablement McLaren également. Et voyons ce que Ferrari sera capable de faire ici. Ce circuit est atypique, donc ce sera certainement intéressant."

Tous ces problèmes de gestion de l'énergie et des unités de puissance 2026 sont pénibles à observer, mais Las Vegas offre, d'une certaine manière, un intéressant point de référence pour déterminer qui domine sur les circuits pauvres en énergie. Avec toutefois une réserve essentielle, comme le souligne à juste titre Antonelli : la mise en température des pneus pourrait bien prendre le dessus sur tout le reste.

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